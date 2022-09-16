В пермском городе возбудили уголовное дело после ЧП в автобусе

В Пермском крае возбудили уголовное дело после ожогов женщины и ребенка в автобусе

Сейчас следователи выясняют, кто понесет ответственность за травмы пассажиров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кудымкаре (Пермский край) возбудили уголовное дело после того, как женщина с ребенком 9 сентября получили ожоги в салоне рейсового автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«По результатам проведенной процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Женщина и ребенок получили ожоги в автобусе, который следовал по маршруту «Кудымкар-Кува», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 30-летняя женщина и ее 4-летний сын получили травмы в результате разгерметизации отопительной системы автобуса марки «ПАЗ 4234». Они вынуждены были обратиться в больницу за медицинской помощью с диагнозом: «термические ожоги тела». Ответственным может грозить до двух лет лишения свободы.