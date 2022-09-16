В пермском городе возбудили уголовное дело после ЧП в автобусе

В Кудымкаре (Пермский край) возбудили уголовное дело после того, как женщина с ребенком 9 сентября получили ожоги в салоне рейсового автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
«По результатам проведенной процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Женщина и ребенок получили ожоги в автобусе, который следовал по маршруту «Кудымкар-Кува», — сообщили в ведомстве.
По данным следствия, 30-летняя женщина и ее 4-летний сын получили травмы в результате разгерметизации отопительной системы автобуса марки «ПАЗ 4234». Они вынуждены были обратиться в больницу за медицинской помощью с диагнозом: «термические ожоги тела». Ответственным может грозить до двух лет лишения свободы.
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В Кудымкаре (Пермский край) возбудили уголовное дело после того, как женщина с ребенком 9 сентября получили ожоги в салоне рейсового автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «По результатам проведенной процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Женщина и ребенок получили ожоги в автобусе, который следовал по маршруту «Кудымкар-Кува», — сообщили в ведомстве. По данным следствия, 30-летняя женщина и ее 4-летний сын получили травмы в результате разгерметизации отопительной системы автобуса марки «ПАЗ 4234». Они вынуждены были обратиться в больницу за медицинской помощью с диагнозом: «термические ожоги тела». Ответственным может грозить до двух лет лишения свободы.