В ООН разрешили Зеленскому выступать по видеосвязи

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
В этом году предполагалось только очное участие представителей стран, однако для Зеленского сделали исключение Фото:

Генассамблея Организации Объединенных Наций разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня с помощью записанного видеообращения. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

«Генассамблея приняла решение разрешить Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня сессии ГА ООН в формате предзаписанного видеообращения, несмотря на то, что в нынешнем году предполагается только очное участие всех делегатов», — сообщает РИА «Новости».

Недели высокого уровня ООН пройдет 20—26 сентября. Ранее российский постоянный представитель при организации Небензя осудил планы Зеленского по выступлению на Генассамблее ООН в формате видеообращения. Он заявил, что это очередное нарушение правил организации украинской стороной.

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Генассамблея Организации Объединенных Наций разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня с помощью записанного видеообращения. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». «Генассамблея приняла решение разрешить Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня сессии ГА ООН в формате предзаписанного видеообращения, несмотря на то, что в нынешнем году предполагается только очное участие всех делегатов», — сообщает РИА «Новости». Недели высокого уровня ООН пройдет 20—26 сентября. Ранее российский постоянный представитель при организации Небензя осудил планы Зеленского по выступлению на Генассамблее ООН в формате видеообращения. Он заявил, что это очередное нарушение правил организации украинской стороной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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