В ООН разрешили Зеленскому выступать по видеосвязи

В этом году предполагалось только очное участие представителей стран, однако для Зеленского сделали исключениеФото: Официальный сайт президента Украины
Генассамблея Организации Объединенных Наций разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня с помощью записанного видеообращения. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».
«Генассамблея приняла решение разрешить Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня сессии ГА ООН в формате предзаписанного видеообращения, несмотря на то, что в нынешнем году предполагается только очное участие всех делегатов», — сообщает РИА «Новости».
Недели высокого уровня ООН пройдет 20—26 сентября. Ранее российский постоянный представитель при организации Небензя осудил планы Зеленского по выступлению на Генассамблее ООН в формате видеообращения. Он заявил, что это очередное нарушение правил организации украинской стороной.
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Генассамблея Организации Объединенных Наций разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня с помощью записанного видеообращения. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». «Генассамблея приняла решение разрешить Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня сессии ГА ООН в формате предзаписанного видеообращения, несмотря на то, что в нынешнем году предполагается только очное участие всех делегатов», — сообщает РИА «Новости». Недели высокого уровня ООН пройдет 20—26 сентября. Ранее российский постоянный представитель при организации Небензя осудил планы Зеленского по выступлению на Генассамблее ООН в формате видеообращения. Он заявил, что это очередное нарушение правил организации украинской стороной.