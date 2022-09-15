15 сентября 2022

Отель челябинского экс-губернатора повторно выставлен на торги. Скрин

Отель челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского повторно выставлен на торги
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в УрФО. Курган, портрет, дубровский борис
С первого раза «Золотую юрту» семьи Дубровского продать не удалось Фото:

Имущественный комплекс отеля «Золотая юрта» (Башкирия), принадлежащий семье экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, повторно выставлен на торги. Его продают за 41,4 млн рублей.

«Прием заявок осуществляется до 3 ноября 2022 года. Начальная цена — 41,1 млн рублей», — говорится в публичном предложении, размещенном на сервисе СБИС.

Предыдущие торги прошли в начале сентября. Желающих купить «Золотую юрту» не нашлось. На аукцион не поступила ни одна заявка.

В августе 2020 года контролируемое семьей экс-губернатора ПО «Монтажник» из-за долгов передало ООО «Галерея дизайна» 95 единиц техники, отель «Золотая юрта» в поселке «Красная Башкирия» и землю под ним. Общая стоимость имущества — 189 млн рублей. Месяц спустя суд ввел внешнее наблюдение на «Монтажнике». По требованию внешнего управляющего отель и технику арестовали.

Заявки принимаются до 3 ноября

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Имущественный комплекс отеля «Золотая юрта» (Башкирия), принадлежащий семье экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, повторно выставлен на торги. Его продают за 41,4 млн рублей. «Прием заявок осуществляется до 3 ноября 2022 года. Начальная цена — 41,1 млн рублей», — говорится в публичном предложении, размещенном на сервисе СБИС. Предыдущие торги прошли в начале сентября. Желающих купить «Золотую юрту» не нашлось. На аукцион не поступила ни одна заявка. В августе 2020 года контролируемое семьей экс-губернатора ПО «Монтажник» из-за долгов передало ООО «Галерея дизайна» 95 единиц техники, отель «Золотая юрта» в поселке «Красная Башкирия» и землю под ним. Общая стоимость имущества — 189 млн рублей. Месяц спустя суд ввел внешнее наблюдение на «Монтажнике». По требованию внешнего управляющего отель и технику арестовали.
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