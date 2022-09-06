В Башкирии сорвалась продажа отеля челябинского экс-губернатора. Скрин

Покупателей на отель «Золотая Юрта» челябинского экс-губернатора Дубровского не нашлось

07 сентября 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

Аукцион по продаже имущественного комплекса отеля «Золотая юрта», принадлежащего семье экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, не состоялся. Это следует из сообщения на сайте электронных торгов. «Период приема заявок 01.08.2022 08:00 до 06.09.2022 до 15:00. Поступило заявок ноль», — говорится в сообщении. В августе 2020 года контролируемое семьей экс-губернатора ПО «Монтажник» передало ООО «Галерея дизайна» 95 единиц техники, отель «Золотая юрта» в поселке «Красная Башкирия» и землю под ним. Имущество на 189 млн рублей передали в рамках долга «Монтажника» перед «Галереей дизайна». Месяц спустя суд ввел внешнее наблюдение на «Монтажнике». По требованию внешнего управляющего были отель и технику арестовали. Юристы «Галереи дизайна», ранее принадлежавшей сыну экс-губернатора Александру, а потом перегистрированной на его бывшего водителя Алексея Пичугина, оспорила это решение. Такой же иск подала и дочь бывшего главы региона Анна Дубровская. Обе попытки оказались неудачными, и сейчас наряду с другим имуществом отель выставлен на продажу. За него просят более 41 млн рублей. ПО «Монтажник» возводило конгресс-холл на реке Миасс в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС. После миллиардных трат из бюджета области стройку пришлось остановить, возбуждено уголовное дело. Долги компании перед кредиторами оцениваются в 2 млрд рублей. Экс-директор «Монтажника» Алексей Павлюк, обвиняемый по семи статьям УК РФ, на суде обвинил в крахе компании и злоупотреблениях бывших работодателей. Сам Дубровский находится за пределами России. Представители его семьи отказываются от общения со СМИ по поводу дела о банкротстве «Монтажника».