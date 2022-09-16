Минпромторг РФ хочет включить алкоголь в список для параллельного импорта

Алкоголь предложили включить в список для параллельного импорта. Об этом сообщается в проекте Минпромторга.
Минпромторг допустил включение алкогольных напитков в список товаров для параллельного импорта, сообщается на портале проектов нормативных правовых актов. Планируется завозить в Россию вина, шампанское и крепкий алкоголь таких брендов как Martini, Moet, Jagermeister, White Horse, Gancia, Mondoro, Bacardi и других.
Ранее Ассоциация компаний розничной торговли попросила правительство РФ разрешить параллельный импорт алкоголя ряда брендов, сообщает «Федеральное агентство новостей». В России одобрили параллельный импорт в конце июня, указ подписал президент РФ Владимир Путин. Это стало ответом на западные санкции, которые были введены из-за спецоперации РФ на Украине. С помощью этого способа можно ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, что позволять обходить ограничения.
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Алкоголь предложили включить в список для параллельного импорта. Об этом сообщается в проекте Минпромторга. Минпромторг допустил включение алкогольных напитков в список товаров для параллельного импорта, сообщается на портале проектов нормативных правовых актов. Планируется завозить в Россию вина, шампанское и крепкий алкоголь таких брендов как Martini, Moet, Jagermeister, White Horse, Gancia, Mondoro, Bacardi и других. Ранее Ассоциация компаний розничной торговли попросила правительство РФ разрешить параллельный импорт алкоголя ряда брендов, сообщает «Федеральное агентство новостей». В России одобрили параллельный импорт в конце июня, указ подписал президент РФ Владимир Путин. Это стало ответом на западные санкции, которые были введены из-за спецоперации РФ на Украине. С помощью этого способа можно ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, что позволять обходить ограничения.