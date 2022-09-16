16 сентября 2022

Зеленский предложил менять пленных на аммиак

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, бронежилет, военные, зеленский владимир
Зеленский разрешит поставлять России аммиак через свою территорию только в обмен на пленных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов разрешить поставку аммиака из России через территорию страны в обмен на украинских военнопленных. Однако пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отверг эту идею.

«Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я бы сделал это только в обмен на наших пленных», — сказал президент Украины в интервью Reuters.

«Разве люди и аммиак — это одно и то же?!», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, готова ли Россия рассмотреть эту идею. Его слова цитирует ТАСС. «Менять пленных солдат украинских войск на запуск аммиакопровода „Тольятти — Одесса“ недопустимо», — заключил Песков.

Ранее в ходе спецоперации обмен пленными между Россией и Украиной проводился несколько раз. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Главными ее целями президент назвал защиту жителей и территорий Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов разрешить поставку аммиака из России через территорию страны в обмен на украинских военнопленных. Однако пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отверг эту идею. «Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я бы сделал это только в обмен на наших пленных», — сказал президент Украины в интервью Reuters. «Разве люди и аммиак — это одно и то же?!», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, готова ли Россия рассмотреть эту идею. Его слова цитирует ТАСС. «Менять пленных солдат украинских войск на запуск аммиакопровода „Тольятти — Одесса“ недопустимо», — заключил Песков. Ранее в ходе спецоперации обмен пленными между Россией и Украиной проводился несколько раз. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Главными ее целями президент назвал защиту жителей и территорий Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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