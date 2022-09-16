Зеленский предложил менять пленных на аммиак

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов разрешить поставку аммиака из России через территорию страны в обмен на украинских военнопленных. Однако пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отверг эту идею.
«Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я бы сделал это только в обмен на наших пленных», — сказал президент Украины в интервью Reuters.
«Разве люди и аммиак — это одно и то же?!», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, готова ли Россия рассмотреть эту идею. Его слова цитирует ТАСС. «Менять пленных солдат украинских войск на запуск аммиакопровода „Тольятти — Одесса“ недопустимо», — заключил Песков.
Ранее в ходе спецоперации обмен пленными между Россией и Украиной проводился несколько раз. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Главными ее целями президент назвал защиту жителей и территорий Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов разрешить поставку аммиака из России через территорию страны в обмен на украинских военнопленных. Однако пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отверг эту идею. «Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я бы сделал это только в обмен на наших пленных», — сказал президент Украины в интервью Reuters. «Разве люди и аммиак — это одно и то же?!», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, готова ли Россия рассмотреть эту идею. Его слова цитирует ТАСС. «Менять пленных солдат украинских войск на запуск аммиакопровода „Тольятти — Одесса“ недопустимо», — заключил Песков. Ранее в ходе спецоперации обмен пленными между Россией и Украиной проводился несколько раз. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Главными ее целями президент назвал защиту жителей и территорий Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.