Город в ХМАО остался без воды и тепла из-за ветхих сетей

В Советском (ХМАО) горожан оставили без воды и тепла в ночь с 16 на 17 сентября из-за отключения ветхого участка водовода. Об этом сообщил председатель комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района Сергей Зязин.
«МУП „Советский Тепловодоканал“ выполняет работы по выводу из эксплуатации ветхих участков сетей водоснабжения. Определено местонахождение выявленного участка. В целях исключения возможных аварий в зимний период было принято решение вывести его из эксплуатации», — рассказал Зязин в видео с места событий, опубликованном на странице администрации Советского района.
Воду отключили 16 сентября в 23:00. «В настоящее время осуществляется слив воды из системы водоснабжения. После этого установят задвижки», — уточнил Зязин.
По плану водоснабжение должны восстановить в 08:00 17 сентября. Ранее URA.RU писало, что жителей Советского оставят без воды и тепла из-за проведения плановых работ на магистральном водоводе. Для жителей организуют подвоз воды. Пункты будут находиться рядом с Советской районной больницей (возле КПП) с 22:00 до 04:00, а также на улице Юбилейной дом № 54 — интернат «Дарина» с 04:00 до 08:00.
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