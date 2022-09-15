15 сентября 2022

Жителей города в ХМАО оставят без воды и тепла на всю ночь

Жителям города Советский в ХМАО отключат воду и тепло на всю ночь
© Служба новостей «URA.RU»
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В Советском отключат воду и тепло на всю ночь Фото:

Жителей Советского оставят без воды и тепла в ночь с 16 на 17 сентября. Причина — плановые работы на магистральном водоводе. Об этом сообщили в администрации Советского района.

«В связи с проведением плановых работ МУП „Советский тепловодоканал“ на магистральном водоводе от водоочистных сооружений на сетях водоснабжения города Советский будет остановлена подача воды и теплоснабжения на всей территории города с 23:00 16 сентября до 08:00 17 сентября», — говорится в официальной группе мэрии соцсети «ВКонтакте».

Для жителей организуют подвоз воды. Пункты будут находиться рядом с Советской районной больницей (возле КПП) с 22:00 до 04:00, а также на улице Юбилейной дом № 54 — интернат «Дарина» с 04:00 до 08:00.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске на ночь полностью отключали водоснабжение. По сообщению властей, отключение было связано с проведением аварийно-восстановительных работ на коллекторе.

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Жителей Советского оставят без воды и тепла в ночь с 16 на 17 сентября. Причина — плановые работы на магистральном водоводе. Об этом сообщили в администрации Советского района. «В связи с проведением плановых работ МУП „Советский тепловодоканал“ на магистральном водоводе от водоочистных сооружений на сетях водоснабжения города Советский будет остановлена подача воды и теплоснабжения на всей территории города с 23:00 16 сентября до 08:00 17 сентября», — говорится в официальной группе мэрии соцсети «ВКонтакте». Для жителей организуют подвоз воды. Пункты будут находиться рядом с Советской районной больницей (возле КПП) с 22:00 до 04:00, а также на улице Юбилейной дом № 54 — интернат «Дарина» с 04:00 до 08:00. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске на ночь полностью отключали водоснабжение. По сообщению властей, отключение было связано с проведением аварийно-восстановительных работ на коллекторе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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