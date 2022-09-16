16 сентября 2022

Киев подтвердил причастность к убийству замглавы ВГА в Бердянске

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
За убийством Олега Бойко и его жены Людмилы стоит Киев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили ракетный удар по зданию военно-гражданской администрации (ВГА) в Херсоне и убийство чиновников в Бердянске. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«ВСУ — это Херсон, конечно же, понятно», — сказал он в эфире стрима на YouTube-канале «Ходорковский LIVE» (признан в РФ СМИ-иноагентом), отвечая на вопрос о том, какой из сегодняшних ударов по освобожденным территориям был организован украинскими силовиками. Подоляк заявил, что Бердянск, Мелитополь и Херсон — это законные цели, на которых могут работать диверсионные группы, как в Бердянске, где сегодня были убиты заместитель мэра Олег Бойко и его жена Людмила. Или же, продолжил чиновник, может быть как в Херсоне, где артиллерия «отработала конкретные военные цели».

16 августа здание администрации Херсонской области подверглось ракетному удару. Кроме того, в микрорайоне Колония в Бердянске Запорожской области был убит заместитель главы ВГА по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл ее главной целью защиту населения Донбасса от геноцида.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили ракетный удар по зданию военно-гражданской администрации (ВГА) в Херсоне и убийство чиновников в Бердянске. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. «ВСУ — это Херсон, конечно же, понятно», — сказал он в эфире стрима на YouTube-канале «Ходорковский LIVE» (признан в РФ СМИ-иноагентом), отвечая на вопрос о том, какой из сегодняшних ударов по освобожденным территориям был организован украинскими силовиками. Подоляк заявил, что Бердянск, Мелитополь и Херсон — это законные цели, на которых могут работать диверсионные группы, как в Бердянске, где сегодня были убиты заместитель мэра Олег Бойко и его жена Людмила. Или же, продолжил чиновник, может быть как в Херсоне, где артиллерия «отработала конкретные военные цели». 16 августа здание администрации Херсонской области подверглось ракетному удару. Кроме того, в микрорайоне Колония в Бердянске Запорожской области был убит заместитель главы ВГА по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл ее главной целью защиту населения Донбасса от геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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