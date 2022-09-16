16 сентября 2022

Соратника Зеленского заметили в свитере с символикой спецоперации РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проводы контрактников. Тюмень , военные, солдаты, служба по контракту, z, z знак, z войска, z символ, знак z, z символ спецоперации, z-символ, z шеврон, контрактники
Депутата из партии Зеленского уличили в ношении одежды с символикой спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Соратник президента Украины Владимира Зеленского, депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Николай Задорожный приехал на мероприятие в Тростянце Сумской области в свитере с буквой V. Фотографии с его участием опубликовал в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) Тростянецкий горсовет. Вскоре парламентарий извинился за свое «безрассудство».

«Спасибо за внимание и добрые замечания по поводу моего наряда на некоторых мероприятиях, которые сегодня прошли в лесхозах Сумской области! Пожалуйста, простите мое безрассудство!» — написал Задорожный на своей странице в соцсети.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация страны. Ранее в Минобороны РФ объясняли значение символов V и Z на военной технике. Это расшифровывается как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена», передает «Национальная служба новостей». В связи с этих символы начали размещать в публичных местах в качестве поддержки спецоперации. Также россияне используют символику в качестве хештега в соцсетях и наносят ее на машины, уточняет RT.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Соратник президента Украины Владимира Зеленского, депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Николай Задорожный приехал на мероприятие в Тростянце Сумской области в свитере с буквой V. Фотографии с его участием опубликовал в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) Тростянецкий горсовет. Вскоре парламентарий извинился за свое «безрассудство». «Спасибо за внимание и добрые замечания по поводу моего наряда на некоторых мероприятиях, которые сегодня прошли в лесхозах Сумской области! Пожалуйста, простите мое безрассудство!» — написал Задорожный на своей странице в соцсети. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация страны. Ранее в Минобороны РФ объясняли значение символов V и Z на военной технике. Это расшифровывается как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена», передает «Национальная служба новостей». В связи с этих символы начали размещать в публичных местах в качестве поддержки спецоперации. Также россияне используют символику в качестве хештега в соцсетях и наносят ее на машины, уточняет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...