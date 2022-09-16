16 сентября 2022

Тайвань отменил безвизовый режим с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Загранпаспорт. Курган, загранпаспорт, солнечные очки, заграница, темные очки, отпуск
Тайвань прекратил безвизовый режим с Россией Фото:

Тайвань после введения пробного безвизового режима для россиян в 2018 году не стал его продлевать. Об этом сообщает Focus Taiwan.

«Россия была частью пробной программы министерства иностранных дел по безвизовому въезду гражданам из четырех стран, включая Таиланд, Бруней и Филиппины, в 2018 году. С тех пор программа несколько раз продлевалась. Однако в последнем продлении, объявленном в июле, до 31 июля 2023 года, Россия была исключена из программы», — цитирует издание министерство иностранных дел Тайваня. Пробный безвизовый режим был направлен на развитие туризма и двусторонних торговых связей.

Ранее сообщалось, что Тайвань накапливает оружие США для войны с Китаем. Заказ на противотанковые ракеты Javelin вступил в стадию производства и поставки. Президент России Владимир Путин заявлял о провокациях США вокруг Тайваня, передает RT.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Тайвань после введения пробного безвизового режима для россиян в 2018 году не стал его продлевать. Об этом сообщает Focus Taiwan. «Россия была частью пробной программы министерства иностранных дел по безвизовому въезду гражданам из четырех стран, включая Таиланд, Бруней и Филиппины, в 2018 году. С тех пор программа несколько раз продлевалась. Однако в последнем продлении, объявленном в июле, до 31 июля 2023 года, Россия была исключена из программы», — цитирует издание министерство иностранных дел Тайваня. Пробный безвизовый режим был направлен на развитие туризма и двусторонних торговых связей. Ранее сообщалось, что Тайвань накапливает оружие США для войны с Китаем. Заказ на противотанковые ракеты Javelin вступил в стадию производства и поставки. Президент России Владимир Путин заявлял о провокациях США вокруг Тайваня, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...