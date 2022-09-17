В Мелитополе подорвали линии электропередачи

Повреждены две железобетонные опоры ЛЭП
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В южной части Мелитополя подорвали опоры линий электропередачи. Об этом сообщает МВД по Запорожской области. По данному факту уже проводится проверка.
«При выезде на место происшествия правоохранители установили: повреждены две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе поселка Нового Мелитопольского района», — сообщает официальный telegram-канал МВД Запорожья. В ведомстве произошедшее называют терактом.
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