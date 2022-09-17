В Мелитополе подорвали линии электропередачи

Повреждены две железобетонные опоры ЛЭП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В южной части Мелитополя подорвали опоры линий электропередачи. Об этом сообщает МВД по Запорожской области. По данному факту уже проводится проверка.

«При выезде на место происшествия правоохранители установили: повреждены две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе поселка Нового Мелитопольского района», — сообщает официальный telegram-канал МВД Запорожья. В ведомстве произошедшее называют терактом.