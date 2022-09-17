В Мелитополе подорвали линии электропередачи

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Строительство ЕКАД. Екатеринбург, линия электропередач, лэп, энергетика, электричество
Повреждены две железобетонные опоры ЛЭП Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В южной части Мелитополя подорвали опоры линий электропередачи. Об этом сообщает МВД по Запорожской области. По данному факту уже проводится проверка.

«При выезде на место происшествия правоохранители установили: повреждены две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе поселка Нового Мелитопольского района», — сообщает официальный telegram-канал МВД Запорожья. В ведомстве произошедшее называют терактом.

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В южной части Мелитополя подорвали опоры линий электропередачи. Об этом сообщает МВД по Запорожской области. По данному факту уже проводится проверка. «При выезде на место происшествия правоохранители установили: повреждены две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе поселка Нового Мелитопольского района», — сообщает официальный telegram-канал МВД Запорожья. В ведомстве произошедшее называют терактом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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