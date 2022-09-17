Журналисты Die Welt не нашли следов «крупного контрнаступления» Украины

Журналисты Die Welt разоблачили фейк о контрнаступлении Киева

17 сентября 2022 в 12:46 Размер текста - 17 +

Украинская армия не смогла поздравить себя со значительными территориальными приобретениями Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Журналисты не нашли следов и признаков, которое оправдывало бы термин украинских властей про крупное контрнаступление ВСУ. Об этом пишет журналист Die Welt (заблокировано в России) Штефан Шварцкопф для французской Le Figaro. «Не так давно, когда наша съемочная группа находилась недалеко от фронта, мы были свидетелями войны на истощение и деморализацию, но ничего такого, что оправдывало бы термин „крупное наступление“», — сообщает Шварцкопф. Автор добавляет, что в Херсонской области в течение нескольких месяцев объявлялось о контрнаступлении, которое, наконец, началось две недели назад, но украинская армия не смогла поздравить себя со значительными территориальными приобретениями. Украинская пропаганда сообщает о больших потерях в рядах российской армии, ссылаясь на неизвестные источники, но эти цифры кажутся сильно преувеличенными и не совпадают с наблюдениями западных спецслужб, отмечает Le Figaro. Украинские СМИ транслируют исключительно положительное новости, но в реальности ситуация иная. «Что кажется проблематичным, так это то, как наши СМИ говорят о российской армии. Они представляют их ни на что не годными. Но если противник так слаб, как возможно, что они занимают определенные части нашей территории, а мы до сих пор ничего не могли с этим поделать?» — цитирует Die Welt украинскую журналистку Евгению Сиворку. Ранее инспектор вооруженных сил Германии заявил, что недавние атаки ВСУ нельзя считать контрнаступлением, передавал телеканал 360. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Целями операции названы демилитаризация и денацификация страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Журналисты не нашли следов и признаков, которое оправдывало бы термин украинских властей про крупное контрнаступление ВСУ. Об этом пишет журналист Die Welt (заблокировано в России) Штефан Шварцкопф для французской Le Figaro. «Не так давно, когда наша съемочная группа находилась недалеко от фронта, мы были свидетелями войны на истощение и деморализацию, но ничего такого, что оправдывало бы термин „крупное наступление“», — сообщает Шварцкопф. Автор добавляет, что в Херсонской области в течение нескольких месяцев объявлялось о контрнаступлении, которое, наконец, началось две недели назад, но украинская армия не смогла поздравить себя со значительными территориальными приобретениями. Украинская пропаганда сообщает о больших потерях в рядах российской армии, ссылаясь на неизвестные источники, но эти цифры кажутся сильно преувеличенными и не совпадают с наблюдениями западных спецслужб, отмечает Le Figaro. Украинские СМИ транслируют исключительно положительное новости, но в реальности ситуация иная. «Что кажется проблематичным, так это то, как наши СМИ говорят о российской армии. Они представляют их ни на что не годными. Но если противник так слаб, как возможно, что они занимают определенные части нашей территории, а мы до сих пор ничего не могли с этим поделать?» — цитирует Die Welt украинскую журналистку Евгению Сиворку. Ранее инспектор вооруженных сил Германии заявил, что недавние атаки ВСУ нельзя считать контрнаступлением, передавал телеканал 360. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Целями операции названы демилитаризация и денацификация страны.