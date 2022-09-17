Военный обозреватель: Россия не будет замораживать спецоперацию на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Колонна военной техники в районе Запорожской области. Запорожская область, военные, танк, СВО
Россия не собирается останавливать СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

России не собирается замораживать специальную военную операцию на Украине, вместо этого она даст отпор и пойдет вперед со свежими силами. Об этом URA.RU заявил бывший пресс-секретарь Минобороны РФ, военный эксперт Виктор Баранец.

«Нам необходимо вернуть те территории, которые мы „уронили“, немедленно дать отпор и, возможно, развернуть операцию по установлению контроля на черноморском и азовском побережье», — отметил Баранец. Он призвал российскую армию собирать новые силы, наполнив войска свежими резервами, и идти вперед.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что план спецоперации на Украине не подлежит корректировке, передавал RT. Специальная военная операция, начатая президентом 24 февраля, направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
России не собирается замораживать специальную военную операцию на Украине, вместо этого она даст отпор и пойдет вперед со свежими силами. Об этом URA.RU заявил бывший пресс-секретарь Минобороны РФ, военный эксперт Виктор Баранец. «Нам необходимо вернуть те территории, которые мы „уронили“, немедленно дать отпор и, возможно, развернуть операцию по установлению контроля на черноморском и азовском побережье», — отметил Баранец. Он призвал российскую армию собирать новые силы, наполнив войска свежими резервами, и идти вперед. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что план спецоперации на Украине не подлежит корректировке, передавал RT. Специальная военная операция, начатая президентом 24 февраля, направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...