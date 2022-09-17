Военный обозреватель: Россия не будет замораживать спецоперацию на Украине

России не собирается замораживать специальную военную операцию на Украине, вместо этого она даст отпор и пойдет вперед со свежими силами. Об этом URA.RU заявил бывший пресс-секретарь Минобороны РФ, военный эксперт Виктор Баранец.
«Нам необходимо вернуть те территории, которые мы „уронили“, немедленно дать отпор и, возможно, развернуть операцию по установлению контроля на черноморском и азовском побережье», — отметил Баранец. Он призвал российскую армию собирать новые силы, наполнив войска свежими резервами, и идти вперед.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что план спецоперации на Украине не подлежит корректировке, передавал RT. Специальная военная операция, начатая президентом 24 февраля, направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.
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России не собирается замораживать специальную военную операцию на Украине, вместо этого она даст отпор и пойдет вперед со свежими силами. Об этом URA.RU заявил бывший пресс-секретарь Минобороны РФ, военный эксперт Виктор Баранец. «Нам необходимо вернуть те территории, которые мы „уронили“, немедленно дать отпор и, возможно, развернуть операцию по установлению контроля на черноморском и азовском побережье», — отметил Баранец. Он призвал российскую армию собирать новые силы, наполнив войска свежими резервами, и идти вперед. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что план спецоперации на Украине не подлежит корректировке, передавал RT. Специальная военная операция, начатая президентом 24 февраля, направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.