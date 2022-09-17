Военный обозреватель: Россия не будет замораживать спецоперацию на Украине

17 сентября 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

Россия не собирается останавливать СВО Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России не собирается замораживать специальную военную операцию на Украине, вместо этого она даст отпор и пойдет вперед со свежими силами. Об этом URA.RU заявил бывший пресс-секретарь Минобороны РФ, военный эксперт Виктор Баранец. «Нам необходимо вернуть те территории, которые мы „уронили“, немедленно дать отпор и, возможно, развернуть операцию по установлению контроля на черноморском и азовском побережье», — отметил Баранец. Он призвал российскую армию собирать новые силы, наполнив войска свежими резервами, и идти вперед. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что план спецоперации на Украине не подлежит корректировке, передавал RT. Специальная военная операция, начатая президентом 24 февраля, направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

России не собирается замораживать специальную военную операцию на Украине, вместо этого она даст отпор и пойдет вперед со свежими силами. Об этом URA.RU заявил бывший пресс-секретарь Минобороны РФ, военный эксперт Виктор Баранец. «Нам необходимо вернуть те территории, которые мы „уронили“, немедленно дать отпор и, возможно, развернуть операцию по установлению контроля на черноморском и азовском побережье», — отметил Баранец. Он призвал российскую армию собирать новые силы, наполнив войска свежими резервами, и идти вперед. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что план спецоперации на Украине не подлежит корректировке, передавал RT. Специальная военная операция, начатая президентом 24 февраля, направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.