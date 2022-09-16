В ЯНАО эвакуировали детей из спортивного центра

В Губкинском (ЯНАО) эвакуировали детей из спортивного центра «Олимп» из-за пожара в соседнем здании. О произошедшем URA.RU сообщила свидетель происшествия Ольга.
«Работаю в здании напротив спортивного центра „Олимп“. Сидела с открытым окном и почувствовала запах гари, в окно увидела дым над старым зданием „Олимпа“. И дети начали бежать со взрослыми», — сообщила очевидец происшествия корреспонденту агентства.
Возгорание произошло в примыкающем к спортцентру здании, которое находится на реконструкции. Причины происшествия выясняются.
В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО корреспонденту агентства сообщили, что с пожаром строители справились своими силами. Серьезных последствий возгорание не имело.
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В Губкинском (ЯНАО) эвакуировали детей из спортивного центра «Олимп» из-за пожара в соседнем здании. О произошедшем URA.RU сообщила свидетель происшествия Ольга. «Работаю в здании напротив спортивного центра „Олимп“. Сидела с открытым окном и почувствовала запах гари, в окно увидела дым над старым зданием „Олимпа“. И дети начали бежать со взрослыми», — сообщила очевидец происшествия корреспонденту агентства. Возгорание произошло в примыкающем к спортцентру здании, которое находится на реконструкции. Причины происшествия выясняются. В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО корреспонденту агентства сообщили, что с пожаром строители справились своими силами. Серьезных последствий возгорание не имело. Ранее URA.RU рассказывало об эвакуации посетителей и персонала торгового центра в Надыме. В нем сработала пожарная сигнализация и чувствовался запах гари.