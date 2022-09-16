16 сентября 2022
15 сентября 2022

В ЯНАО эвакуировали детей из спортивного центра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эвакуация детей из детского сада. Курган, детский сад, родители с детьми, эвакуация
В Губкинском эвакуировали детей из спортцентра из-за пожара в примыкающем здании Фото:

В Губкинском (ЯНАО) эвакуировали детей из спортивного центра «Олимп» из-за пожара в соседнем здании. О произошедшем URA.RU сообщила свидетель происшествия Ольга.

«Работаю в здании напротив спортивного центра „Олимп“. Сидела с открытым окном и почувствовала запах гари, в окно увидела дым над старым зданием „Олимпа“. И дети начали бежать со взрослыми», — сообщила очевидец происшествия корреспонденту агентства.

Возгорание произошло в примыкающем к спортцентру здании, которое находится на реконструкции. Причины происшествия выясняются.

В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО корреспонденту агентства сообщили, что с пожаром строители справились своими силами. Серьезных последствий возгорание не имело.

Ранее URA.RU рассказывало об эвакуации посетителей и персонала торгового центра в Надыме. В нем сработала пожарная сигнализация и чувствовался запах гари.

Эвакуированные дети идут домой
Фото:

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

В Губкинском (ЯНАО) эвакуировали детей из спортивного центра «Олимп» из-за пожара в соседнем здании. О произошедшем URA.RU сообщила свидетель происшествия Ольга. «Работаю в здании напротив спортивного центра „Олимп“. Сидела с открытым окном и почувствовала запах гари, в окно увидела дым над старым зданием „Олимпа“. И дети начали бежать со взрослыми», — сообщила очевидец происшествия корреспонденту агентства. Возгорание произошло в примыкающем к спортцентру здании, которое находится на реконструкции. Причины происшествия выясняются. В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО корреспонденту агентства сообщили, что с пожаром строители справились своими силами. Серьезных последствий возгорание не имело. Ранее URA.RU рассказывало об эвакуации посетителей и персонала торгового центра в Надыме. В нем сработала пожарная сигнализация и чувствовался запах гари.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...