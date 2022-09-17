Белгородский губернатор сообщил о пострадавшей в результате атаки ВСУ

17 сентября 2022 в 13:45 Размер текста - 17 +

В результате атаки ВСУ пострадала женщина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате очередного обстрела ВСУ гражданской инфраструктуры белгородского села разрушено несколько домов, имеется пострадавшая. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «ВСУ обстреливают село Красный Хутор. По докладу мэра поселения, есть новые разрушения в трех домовладениях», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что известно об одной пострадавшей. Бригада медиков выехала на место. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины вынужденно. Президент России Владимир Путин объявил об этом 24 февраля. Главная причина — участившиеся обстрелы со стороны ВСУ и нацбатов жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от геноцида киевского режима. Из-за обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области было решено приостановить работу детских садов и школ. Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что в результате обстрела города Валуйки в Белгородской области погиб человек.

В результате очередного обстрела ВСУ гражданской инфраструктуры белгородского села разрушено несколько домов, имеется пострадавшая. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «ВСУ обстреливают село Красный Хутор. По докладу мэра поселения, есть новые разрушения в трех домовладениях», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что известно об одной пострадавшей. Бригада медиков выехала на место. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины вынужденно. Президент России Владимир Путин объявил об этом 24 февраля. Главная причина — участившиеся обстрелы со стороны ВСУ и нацбатов жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от геноцида киевского режима. Из-за обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области было решено приостановить работу детских садов и школ. Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что в результате обстрела города Валуйки в Белгородской области погиб человек.