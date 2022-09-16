16 сентября 2022

В Перми при ДТП погибли водитель и пассажир

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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мигалка, госавтоинспекция, гибдд, дпс
Авария произошла рано утром 17 сентября Фото:

Инцидент с гибелью людей произошел 17 сентября в 04:04 в Орджоникидзевском районе Перми. Об этом рассказали прикамские полицейские.

«По предварительной информации, водитель „Митсубиси“ не справился с управлением, допустил наезд на бордюрный камень и дерево с последующим столкновением со стоящими автомобилями „Лада Гранта“ и „Киа Рио“. Водитель „Митсубиси“ и его 39-летний пассажир от полученных травм погибли», — написано в telegram-канале Госавтоинспекции Прикамья.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. По словам родственницы погибших, мужчины незадолго до происшествия употребляли алкоголь.

Ранее URA.RU писало, что ДТП с пострадавшими произошло на автодороге Пермь — Ильинский. Кадры, снятые на месте аварии, были опубликованы в интернете.

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Инцидент с гибелью людей произошел 17 сентября в 04:04 в Орджоникидзевском районе Перми. Об этом рассказали прикамские полицейские. «По предварительной информации, водитель „Митсубиси“ не справился с управлением, допустил наезд на бордюрный камень и дерево с последующим столкновением со стоящими автомобилями „Лада Гранта“ и „Киа Рио“. Водитель „Митсубиси“ и его 39-летний пассажир от полученных травм погибли», — написано в telegram-канале Госавтоинспекции Прикамья. В настоящее время по данному факту проводится проверка. По словам родственницы погибших, мужчины незадолго до происшествия употребляли алкоголь. Ранее URA.RU писало, что ДТП с пострадавшими произошло на автодороге Пермь — Ильинский. Кадры, снятые на месте аварии, были опубликованы в интернете. .
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