16 сентября 2022
15 сентября 2022

Рыбачка из ХМАО не испугалась медведя ради ловли окуней. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Форелевая ферма на реке Куба. Свердловская область, Михайловск, рыбалка, рыба, форель, форелевое хозяйство
Сургутянка не испугалась медвежьих следов и наловила больших окуней (фото из архива) Фото:

Рыбачку из Сургута Юлию Рашитову не испугали обнаруженные медвежьи следы и она наловила больших окуней. Об этом она написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Кайфанула по окуню, такого я в этом сезоне не ловила. Собрала грибов и получила порцию эндорфинов, ну и адреналина тоже. Ради таких рыбалок можно и пешком пройти несколько километров по бездорожью и мишку мысленно просить не показываться (следы совсем свежие)», — написала Юлия в соцсети.

«Хорошие окушки, их закоптить еще», — похвалил улов пользователь Юрий Михалыч в комментариях. «А далековато эта красота?» — поинтересовался Денис Ломов. «Ух ты, какие горбачи. Лови больше», — пожелал Станислав Седов.

Ранее URA.RU рассказало о рыбаке из ХМАО, поймавшем судака. Рыбак поцеловал его, а затем отпустил.

Юлия с окунем
Фото:
Пойманные окуни
Фото:
След медведя
Фото:

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Рыбачку из Сургута Юлию Рашитову не испугали обнаруженные медвежьи следы и она наловила больших окуней. Об этом она написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Кайфанула по окуню, такого я в этом сезоне не ловила. Собрала грибов и получила порцию эндорфинов, ну и адреналина тоже. Ради таких рыбалок можно и пешком пройти несколько километров по бездорожью и мишку мысленно просить не показываться (следы совсем свежие)», — написала Юлия в соцсети. «Хорошие окушки, их закоптить еще», — похвалил улов пользователь Юрий Михалыч в комментариях. «А далековато эта красота?» — поинтересовался Денис Ломов. «Ух ты, какие горбачи. Лови больше», — пожелал Станислав Седов. Ранее URA.RU рассказало о рыбаке из ХМАО, поймавшем судака. Рыбак поцеловал его, а затем отпустил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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