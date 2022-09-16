Рыбачку из Сургута Юлию Рашитову не испугали обнаруженные медвежьи следы и она наловила больших окуней. Об этом она написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Кайфанула по окуню, такого я в этом сезоне не ловила. Собрала грибов и получила порцию эндорфинов, ну и адреналина тоже. Ради таких рыбалок можно и пешком пройти несколько километров по бездорожью и мишку мысленно просить не показываться (следы совсем свежие)», — написала Юлия в соцсети.
«Хорошие окушки, их закоптить еще», — похвалил улов пользователь Юрий Михалыч в комментариях. «А далековато эта красота?» — поинтересовался Денис Ломов. «Ух ты, какие горбачи. Лови больше», — пожелал Станислав Седов.
Рыбачку из Сургута Юлию Рашитову не испугали обнаруженные медвежьи следы и она наловила больших окуней. Об этом она написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Кайфанула по окуню, такого я в этом сезоне не ловила. Собрала грибов и получила порцию эндорфинов, ну и адреналина тоже. Ради таких рыбалок можно и пешком пройти несколько километров по бездорожью и мишку мысленно просить не показываться (следы совсем свежие)», — написала Юлия в соцсети. «Хорошие окушки, их закоптить еще», — похвалил улов пользователь Юрий Михалыч в комментариях. «А далековато эта красота?» — поинтересовался Денис Ломов. «Ух ты, какие горбачи. Лови больше», — пожелал Станислав Седов. Ранее URA.RU рассказало о рыбаке из ХМАО, поймавшем судака. Рыбак поцеловал его, а затем отпустил.