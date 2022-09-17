Кардиолог Павличенко рассказала об уникальном влиянии чеснока на сердце

Кардиолог Павличенко: чеснок полезен для сердца и нормализует давление

17 сентября 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Чеснок противопоказан при заболеваниях ЖКТ, сказала Светлана Павличенко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чеснок, благодаря аллицину, полезен для сердца и помогает привести давление в норму. Об этом в беседе с URA.RU рассказала кардиолог, терапевт, клинический фармаколог, исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», кандидат медицинских наук Светлана Павличенко. «Своим запахом чеснок обязан серосодержащему полифенолу аллицину. Он играет важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Попадая в кровь, аллицин участвует в синтезе сероводорода, который расслабляет стенки сосудов, помогая нормализовать давление. В цельном чесноке нет аллицина, он образуется при контакте мякоти с воздухом. Очищенные зубчики нужно раздавить и оставить на 10-15 минут, прежде чем использовать в готовке», — сказала Светлана Павличенко. В чесноке содержатся десятки полезных веществ, добавила терапевт. «Он использовался в пищу и как лекарственное растение еще в Древнем Египте. Великий древнегреческий врач Гиппократ применял чеснок как мочегонное, слабительное средство и для избавления от паразитов. Содержит более 40 биологически активных компонентов с лечебными свойствами, в том числе витамины С, группы В, калий и кальций», — подчеркнула клинический фармаколог. Данный продукт имеет и свои противопоказания, отметила кардиолог. «Чеснок — достаточно агрессивный продукт, поэтому его нельзя употреблять натощак. Он может повредить слизистые оболочки желудка и пищевода. Чеснок противопоказан пациентам с воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения», — заключила эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чеснок, благодаря аллицину, полезен для сердца и помогает привести давление в норму. Об этом в беседе с URA.RU рассказала кардиолог, терапевт, клинический фармаколог, исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», кандидат медицинских наук Светлана Павличенко. «Своим запахом чеснок обязан серосодержащему полифенолу аллицину. Он играет важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Попадая в кровь, аллицин участвует в синтезе сероводорода, который расслабляет стенки сосудов, помогая нормализовать давление. В цельном чесноке нет аллицина, он образуется при контакте мякоти с воздухом. Очищенные зубчики нужно раздавить и оставить на 10-15 минут, прежде чем использовать в готовке», — сказала Светлана Павличенко. В чесноке содержатся десятки полезных веществ, добавила терапевт. «Он использовался в пищу и как лекарственное растение еще в Древнем Египте. Великий древнегреческий врач Гиппократ применял чеснок как мочегонное, слабительное средство и для избавления от паразитов. Содержит более 40 биологически активных компонентов с лечебными свойствами, в том числе витамины С, группы В, калий и кальций», — подчеркнула клинический фармаколог. Данный продукт имеет и свои противопоказания, отметила кардиолог. «Чеснок — достаточно агрессивный продукт, поэтому его нельзя употреблять натощак. Он может повредить слизистые оболочки желудка и пищевода. Чеснок противопоказан пациентам с воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения», — заключила эксперт.