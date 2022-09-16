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Спортсмены из ЯНАО приняли участие в экстремальных соревнованиях «Северный характер». Игры прошли в Салехарде, сообщает telegram-канал «Ямал Спорт». «Команды из 13 муниципальных образований Ямала будут бороться за звание самых сильных и выносливых. На старт вышли 25 команд, их ждут испытания на 14 этапах», — сообщает «Ямал Спорт». Перед стартом участников приветствовали замгубернатора ЯНАО Сергей Климентьев и мэр Салехарда Алексей Титовский. Они отметили, что спорт для северян становится нормой жизни. Спортсмены прошли множество испытаний — поднимали штангу, забирались по канату, таскали бревна. В дистанцию были включены и национальные виды спорта — прыжки через нарты. Соревнования проходили в двух категориях. Первыми трассу прошли «профессионалы», а затем «любители». Ранее URA.RU рассказало, что в Харпе проходил забег «Северный характер». Участники преодолели дистанцию в 11,5 километров по пересеченной местности.