Спортсмены из ЯНАО показали «Северный характер» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спортсмены из ЯНАО приняли участие в экстремальных соревнованиях «Северный характер». Игры прошли в Салехарде, сообщает telegram-канал «Ямал Спорт».

«Команды из 13 муниципальных образований Ямала будут бороться за звание самых сильных и выносливых. На старт вышли 25 команд, их ждут испытания на 14 этапах», — сообщает «Ямал Спорт».

Перед стартом участников приветствовали замгубернатора ЯНАО Сергей Климентьев и мэр Салехарда Алексей Титовский. Они отметили, что спорт для северян становится нормой жизни.

Спортсмены прошли множество испытаний — поднимали штангу, забирались по канату, таскали бревна. В дистанцию были включены и национальные виды спорта — прыжки через нарты.

Соревнования проходили в двух категориях. Первыми трассу прошли «профессионалы», а затем «любители».

Ранее URA.RU рассказало, что в Харпе проходил забег «Северный характер». Участники преодолели дистанцию в 11,5 километров по пересеченной местности.

Фото: telegram-канал «Ямал Спорт»