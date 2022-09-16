16 сентября 2022
15 сентября 2022

В Салехарде прошли экстремальные игры «Северный характер». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гонка с препятствиями на рекультивированной городской свалке «ECO RACE». Челябинск, гонка, спорт, забег, гонка с препятствиями
Спортсмены из ЯНАО показали «Северный характер» Фото:

Спортсмены из ЯНАО приняли участие в экстремальных соревнованиях «Северный характер». Игры прошли в Салехарде, сообщает telegram-канал «Ямал Спорт».

«Команды из 13 муниципальных образований Ямала будут бороться за звание самых сильных и выносливых. На старт вышли 25 команд, их ждут испытания на 14 этапах», — сообщает «Ямал Спорт».

Перед стартом участников приветствовали замгубернатора ЯНАО Сергей Климентьев и мэр Салехарда Алексей Титовский. Они отметили, что спорт для северян становится нормой жизни.

Спортсмены прошли множество испытаний — поднимали штангу, забирались по канату, таскали бревна. В дистанцию были включены и национальные виды спорта — прыжки через нарты.

Соревнования проходили в двух категориях. Первыми трассу прошли «профессионалы», а затем «любители».

Ранее URA.RU рассказало, что в Харпе проходил забег «Северный характер». Участники преодолели дистанцию в 11,5 километров по пересеченной местности.

Фото:
Фото:

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Спортсмены из ЯНАО приняли участие в экстремальных соревнованиях «Северный характер». Игры прошли в Салехарде, сообщает telegram-канал «Ямал Спорт». «Команды из 13 муниципальных образований Ямала будут бороться за звание самых сильных и выносливых. На старт вышли 25 команд, их ждут испытания на 14 этапах», — сообщает «Ямал Спорт». Перед стартом участников приветствовали замгубернатора ЯНАО Сергей Климентьев и мэр Салехарда Алексей Титовский. Они отметили, что спорт для северян становится нормой жизни. Спортсмены прошли множество испытаний — поднимали штангу, забирались по канату, таскали бревна. В дистанцию были включены и национальные виды спорта — прыжки через нарты. Соревнования проходили в двух категориях. Первыми трассу прошли «профессионалы», а затем «любители». Ранее URA.RU рассказало, что в Харпе проходил забег «Северный характер». Участники преодолели дистанцию в 11,5 километров по пересеченной местности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...