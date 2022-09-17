Кадыров заявил о проваленном наступлении ВСУ

Вооруженные силы Украины провалили наступление в районе села Берестовое (Донецкая народная республика). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Вражеские потуги были успешно пресечены нашими воинами. Уничтожено большое количество живой силы и техники нациков. Наступательный план противника на этом участке провалился благодаря отваге и мужеству бойцов спецназа „Ахмат“», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Он прикрепил к посту видео с пленным, которого бойцы «Ахмата» взяли во время контратаки ВСУ. По словам Кадырова, он единственный не сбежал и не пострадал на поле боя.
Ранее Кадыров сообщил, что Чечня отправила в Донбасс два батальона «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса.
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Вооруженные силы Украины провалили наступление в районе села Берестовое (Донецкая народная республика). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Вражеские потуги были успешно пресечены нашими воинами. Уничтожено большое количество живой силы и техники нациков. Наступательный план противника на этом участке провалился благодаря отваге и мужеству бойцов спецназа „Ахмат“», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он прикрепил к посту видео с пленным, которого бойцы «Ахмата» взяли во время контратаки ВСУ. По словам Кадырова, он единственный не сбежал и не пострадал на поле боя. Ранее Кадыров сообщил, что Чечня отправила в Донбасс два батальона «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса.