Кадыров заявил о проваленном наступлении ВСУ

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Кадыров сообщил, что бойцы «Ахмата» взяли пленного Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины провалили наступление в районе села Берестовое (Донецкая народная республика). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Вражеские потуги были успешно пресечены нашими воинами. Уничтожено большое количество живой силы и техники нациков. Наступательный план противника на этом участке провалился благодаря отваге и мужеству бойцов спецназа „Ахмат“», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Он прикрепил к посту видео с пленным, которого бойцы «Ахмата» взяли во время контратаки ВСУ. По словам Кадырова, он единственный не сбежал и не пострадал на поле боя.

Ранее Кадыров сообщил, что Чечня отправила в Донбасс два батальона «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса.

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Вооруженные силы Украины провалили наступление в районе села Берестовое (Донецкая народная республика). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Вражеские потуги были успешно пресечены нашими воинами. Уничтожено большое количество живой силы и техники нациков. Наступательный план противника на этом участке провалился благодаря отваге и мужеству бойцов спецназа „Ахмат“», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он прикрепил к посту видео с пленным, которого бойцы «Ахмата» взяли во время контратаки ВСУ. По словам Кадырова, он единственный не сбежал и не пострадал на поле боя. Ранее Кадыров сообщил, что Чечня отправила в Донбасс два батальона «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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