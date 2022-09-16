Кадыров: Чечня отправила два новых батальона войск в Донбасс

Чечня отправила в Донбасс два батальона «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат». Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Военнослужащие батальонов „Запад-Ахмат“ и „Восток-Ахмат“ вместе со своими опытными командирами присоединились к огромному числу союзных войск в Донбассе. В их распоряжении современная техника и передовое вооружение. Само собой, главным оружием наших ребят всегда был и остается высокий боевой дух», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он также пожелал удачи бойцам.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. Ранее Кадыров призвал провести в России «самомобилизацию». Его идею поддержали депутат Госдумы Михаил Шеремет и глава Крыма Сергей Аксенов. Также положительно отреагировали губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Магаданской области Сергей Носов, сообщает «Утро.ру».
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!
Чечня отправила в Донбасс два батальона «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат». Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Военнослужащие батальонов „Запад-Ахмат“ и „Восток-Ахмат“ вместе со своими опытными командирами присоединились к огромному числу союзных войск в Донбассе. В их распоряжении современная техника и передовое вооружение. Само собой, главным оружием наших ребят всегда был и остается высокий боевой дух», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он также пожелал удачи бойцам. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. Ранее Кадыров призвал провести в России «самомобилизацию». Его идею поддержали депутат Госдумы Михаил Шеремет и глава Крыма Сергей Аксенов. Также положительно отреагировали губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Магаданской области Сергей Носов, сообщает «Утро.ру».