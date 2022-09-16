В ХМАО умерла ветеран ВОВ

В Новоаганске (Нижневартовский район ХМАО) в возрасте 97 лет ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны и труженица тыла Анна Иванова. Об этом сообщил глава Нижневартовского района Борис Саломатин в своем telegram-канале.
«Выражаю глубокие соболезнования в связи со смертью труженицы тыла, ветерана Великой Отечественной войны Анны Карповны Ивановой. На ее долю выпало немало невзгод и испытаний. Ее жизненный путь был ярким примером мужества, стойкости, преданной любви к Отчизне», — написал Саломатин.
Ветеран награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Иванова родилась в Псковской области, в Новоаганске жила с 2000-го года.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО прошли похороны двух ветеранов Великой Отечественной войны. В Урае 29 августа простились с Валентиной Курочкиной. Еще один ветеран, с которым простились на 91-м году жизни — это Анна Докучаева из Нижневартовского района.
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