16 сентября 2022
15 сентября 2022

В ХМАО умерла ветеран ВОВ

В Нижневартовском районе ХМАО умерла ветеран ВОВ Анна Иванова
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Анна Иванова ушла из жизни в возрасте 97 лет Фото:

В Новоаганске (Нижневартовский район ХМАО) в возрасте 97 лет ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны и труженица тыла Анна Иванова. Об этом сообщил глава Нижневартовского района Борис Саломатин в своем telegram-канале.

«Выражаю глубокие соболезнования в связи со смертью труженицы тыла, ветерана Великой Отечественной войны Анны Карповны Ивановой. На ее долю выпало немало невзгод и испытаний. Ее жизненный путь был ярким примером мужества, стойкости, преданной любви к Отчизне», — написал Саломатин.

Ветеран награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Иванова родилась в Псковской области, в Новоаганске жила с 2000-го года.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО прошли похороны двух ветеранов Великой Отечественной войны. В Урае 29 августа простились с Валентиной Курочкиной. Еще один ветеран, с которым простились на 91-м году жизни — это Анна Докучаева из Нижневартовского района.

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В Новоаганске (Нижневартовский район ХМАО) в возрасте 97 лет ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны и труженица тыла Анна Иванова. Об этом сообщил глава Нижневартовского района Борис Саломатин в своем telegram-канале. «Выражаю глубокие соболезнования в связи со смертью труженицы тыла, ветерана Великой Отечественной войны Анны Карповны Ивановой. На ее долю выпало немало невзгод и испытаний. Ее жизненный путь был ярким примером мужества, стойкости, преданной любви к Отчизне», — написал Саломатин. Ветеран награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Иванова родилась в Псковской области, в Новоаганске жила с 2000-го года. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО прошли похороны двух ветеранов Великой Отечественной войны. В Урае 29 августа простились с Валентиной Курочкиной. Еще один ветеран, с которым простились на 91-м году жизни — это Анна Докучаева из Нижневартовского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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