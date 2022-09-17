В доме Екатеринбурга, из-за которого Собчак ругала мэра, снова выключили горячую воду

В проблемном доме в Екатеринбурге вновь пропала горячая вода

18 сентября 2022 в 00:25 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге в доме на улице Патриса Лумумбы, 2 вновь отключили горячую воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в доме на улице Патриса Лумумбы, 2 из-за которого ранее журналистка Ксения Собчак обращалась к мэру города Алексею Орлову, снова отключили горячую воду. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали местные жители. «В доме на Патриса Лумумбы снова нет горячей воды. Дозвонилась в „Т Плюс“ (компания, отвечающая за теплоснабжение — прим. ред.), на вопрос почему нет горячей воды, последовал ответ — идут ремонтные работы до 30 сентября», — рассказал житель дома. В управляющей компании «РЭМП УЖСК», которая обслуживает дом, заявили, что в доме низкие параметры горячей воды — не циркулирует вода. Обращение жильцов передали в теплосети. Ранее URA.RU сообщало, что в июле екатеринбуржец попытался перекрыть оживленное движение, улегшись посреди дороги. Он рисковал жизнью, из-за того, что в его доме год не было горячей воды. На эту ситуацию обратила внимание Ксения Собчак и обратилась к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой разобраться в ситуации. Глава города пообещал решить проблему к началу осени. Однако проблема решилась раньше, жителям дома дали горячую воду 25 августа.

В Екатеринбурге в доме на улице Патриса Лумумбы, 2 из-за которого ранее журналистка Ксения Собчак обращалась к мэру города Алексею Орлову, снова отключили горячую воду. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали местные жители. «В доме на Патриса Лумумбы снова нет горячей воды. Дозвонилась в „Т Плюс“ (компания, отвечающая за теплоснабжение — прим. ред.), на вопрос почему нет горячей воды, последовал ответ — идут ремонтные работы до 30 сентября», — рассказал житель дома. В управляющей компании «РЭМП УЖСК», которая обслуживает дом, заявили, что в доме низкие параметры горячей воды — не циркулирует вода. Обращение жильцов передали в теплосети. Ранее URA.RU сообщало, что в июле екатеринбуржец попытался перекрыть оживленное движение, улегшись посреди дороги. Он рисковал жизнью, из-за того, что в его доме год не было горячей воды. На эту ситуацию обратила внимание Ксения Собчак и обратилась к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой разобраться в ситуации. Глава города пообещал решить проблему к началу осени. Однако проблема решилась раньше, жителям дома дали горячую воду 25 августа.