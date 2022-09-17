Посол ЛНР Мирошник: 25 человек пострадало при обстреле Донецка оружием НАТО

25 мирных жителей пострадали в результате обстрела Донецка украинскими вооруженными формированиями с помощью западного оружия. Об этом заявил посол Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник.
«Донецк под массированным обстрелом. Бьют из артиллерии 152 и 155 мм (калибр британской гаубицы M777 — прим. URA.RU). Уже пострадало 25 мирных жителей, из них семь погибло», — написал Родион Мирошник в своем telegram-канале.
Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили об обстрелах Киевского и Ворошиловского районов Донецка, передает RT. Затем мэр города Алексей Кулемзин заявил о четырех погибших в результате артиллерийских ударов ВСУ, дополняет телеканал 360. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин объявил целями демилитаризацию и денацификацию Украины. Под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и ЛНР.
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25 мирных жителей пострадали в результате обстрела Донецка украинскими вооруженными формированиями с помощью западного оружия. Об этом заявил посол Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник. «Донецк под массированным обстрелом. Бьют из артиллерии 152 и 155 мм (калибр британской гаубицы M777 — прим. URA.RU). Уже пострадало 25 мирных жителей, из них семь погибло», — написал Родион Мирошник в своем telegram-канале. Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили об обстрелах Киевского и Ворошиловского районов Донецка, передает RT. Затем мэр города Алексей Кулемзин заявил о четырех погибших в результате артиллерийских ударов ВСУ, дополняет телеканал 360. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин объявил целями демилитаризацию и денацификацию Украины. Под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и ЛНР.