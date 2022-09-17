Пушилин поручил организовать в ДНР круглосуточные поставки топлива

18 сентября 2022 в 01:59 Размер текста - 17 +

Пушилин решил проблему нехватки бензина в ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поручил министерству по чрезвычайным ситуациям обеспечить разгрузку топлива и его развоз по заправкам в республике. По его словам, процесс будет происходить круглосуточно. «Сложность состоит сейчас в развозке по нашим населенным пунктам <…> дал поручение министерству по чрезвычайным ситуациям <…> включиться в данный процесс и организовать круглосуточную разгрузку топлива и развоз топлива по нашим заправкам», — заявил он в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Глава ДНР пообещал, что жители заметят изменения уже в ближайшие три дня. Путилин также подчеркнул, что у населения появится возможность покупать топливо за деньги, а не использовать талоны. В сентябре бензин на заправках в Донецке исчез из-за слухов о его подорожании, передает MK . Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основными целями являются демилитаризация и денацификация страны, а также защита населения Донбасса от геноцида. Киев регулярно наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР. В частности, накануне 25 мирных жителей пострадали в результате обстрела Донецка украинскими вооруженными формированиями с помощью западного оружия.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поручил министерству по чрезвычайным ситуациям обеспечить разгрузку топлива и его развоз по заправкам в республике. По его словам, процесс будет происходить круглосуточно. «Сложность состоит сейчас в развозке по нашим населенным пунктам <…> дал поручение министерству по чрезвычайным ситуациям <…> включиться в данный процесс и организовать круглосуточную разгрузку топлива и развоз топлива по нашим заправкам», — заявил он в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Глава ДНР пообещал, что жители заметят изменения уже в ближайшие три дня. Путилин также подчеркнул, что у населения появится возможность покупать топливо за деньги, а не использовать талоны. В сентябре бензин на заправках в Донецке исчез из-за слухов о его подорожании, передает MK. Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основными целями являются демилитаризация и денацификация страны, а также защита населения Донбасса от геноцида. Киев регулярно наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР. В частности, накануне 25 мирных жителей пострадали в результате обстрела Донецка украинскими вооруженными формированиями с помощью западного оружия.