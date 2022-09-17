17 сентября 2022

Пушилин поручил организовать в ДНР круглосуточные поставки топлива

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Пушилин решил проблему нехватки бензина в ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поручил министерству по чрезвычайным ситуациям обеспечить разгрузку топлива и его развоз по заправкам в республике. По его словам, процесс будет происходить круглосуточно.

«Сложность состоит сейчас в развозке по нашим населенным пунктам <…> дал поручение министерству по чрезвычайным ситуациям <…> включиться в данный процесс и организовать круглосуточную разгрузку топлива и развоз топлива по нашим заправкам», — заявил он в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Глава ДНР пообещал, что жители заметят изменения уже в ближайшие три дня. Путилин также подчеркнул, что у населения появится возможность покупать топливо за деньги, а не использовать талоны.

В сентябре бензин на заправках в Донецке исчез из-за слухов о его подорожании, передает MK. Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основными целями являются демилитаризация и денацификация страны, а также защита населения Донбасса от геноцида. Киев регулярно наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР. В частности, накануне 25 мирных жителей пострадали в результате обстрела Донецка украинскими вооруженными формированиями с помощью западного оружия.

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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поручил министерству по чрезвычайным ситуациям обеспечить разгрузку топлива и его развоз по заправкам в республике. По его словам, процесс будет происходить круглосуточно. «Сложность состоит сейчас в развозке по нашим населенным пунктам <…> дал поручение министерству по чрезвычайным ситуациям <…> включиться в данный процесс и организовать круглосуточную разгрузку топлива и развоз топлива по нашим заправкам», — заявил он в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Глава ДНР пообещал, что жители заметят изменения уже в ближайшие три дня. Путилин также подчеркнул, что у населения появится возможность покупать топливо за деньги, а не использовать талоны. В сентябре бензин на заправках в Донецке исчез из-за слухов о его подорожании, передает MK. Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основными целями являются демилитаризация и денацификация страны, а также защита населения Донбасса от геноцида. Киев регулярно наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР. В частности, накануне 25 мирных жителей пострадали в результате обстрела Донецка украинскими вооруженными формированиями с помощью западного оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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