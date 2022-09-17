В ХМАО увеличился поток туристов

В Ханты-Мансийском автономном округе увеличился туристический поток. В пик сезона отели региона были загружены больше, чем в 2021 году. Данные предоставили в окружном департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики.
В Югре средняя загрузка отелей летом 2022 года держалась на уровне 74,3%, сообщают «Известия», ссылаясь на данные департамента. Это на 39% больше, чем год назад.
Кроме того, год назад Нижневартовск входил в число самых непопулярных направлений по данным OneTwoTrip. Сейчас в антирейтинге значатся Томск, Орск, Сыктывкар и Благовещенск.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО туристов приглашают на этно-стойбище Сургутского района. В туре обещают накормить супом с олениной и научить рыбачить и охотиться, как это делают коренные народы Югры.
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