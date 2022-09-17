Латвийский депутат возмутился русофобским объявлении в автобусе Риги

18 сентября 2022 в 06:12 Размер текста - 17 +

В автобусах Латвии ввели русофобские ограничения Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутат сейма Латвии Андрей Юдин призвал провести проверку после публикации информации о русофобском объявлении в общественном транспорте в Риге. Ранее в Сети появились сообщения о том, что в салоне одного из автобусов якобы появилась табличка, согласно которой «места для русскоязычных находятся только на задней площадке». «Снова работа для СГБ. Статья 78 УК. Деяние, направленное на возбуждение национальной ненависти и розни путем составления, изготовления и распространения таких ложных объявлений», — написал Юдин на своей странице в Twitter (заблокирован на территории РФ). Он также призвал Службу госбезопасности Латвии выяснить, размещалось ли это «объявление» в действительности. Рига давно поддерживает антироссийскую политику, в частности, сносит памятники советским воинам. Однако русофобия усилилась на фоне спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины.8 сентября страны Балтики, куда входит и Латвия, закрыли въезд для россиян. Кроме того, в Рига начала борьбу с русскоговорящим населением в социальных сетях. Сообщалось, что для этих целей в стране ищут менеджера, в задачи которого входит взаимодействие с людьми, узнавание новых тенденций и угроз.

Депутат сейма Латвии Андрей Юдин призвал провести проверку после публикации информации о русофобском объявлении в общественном транспорте в Риге. Ранее в Сети появились сообщения о том, что в салоне одного из автобусов якобы появилась табличка, согласно которой «места для русскоязычных находятся только на задней площадке». «Снова работа для СГБ. Статья 78 УК. Деяние, направленное на возбуждение национальной ненависти и розни путем составления, изготовления и распространения таких ложных объявлений», — написал Юдин на своей странице в Twitter (заблокирован на территории РФ). Он также призвал Службу госбезопасности Латвии выяснить, размещалось ли это «объявление» в действительности. Рига давно поддерживает антироссийскую политику, в частности, сносит памятники советским воинам. Однако русофобия усилилась на фоне спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины.8 сентября страны Балтики, куда входит и Латвия, закрыли въезд для россиян. Кроме того, в Рига начала борьбу с русскоговорящим населением в социальных сетях. Сообщалось, что для этих целей в стране ищут менеджера, в задачи которого входит взаимодействие с людьми, узнавание новых тенденций и угроз.