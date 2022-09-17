17 сентября 2022

Латвийский депутат возмутился русофобским объявлении в автобусе Риги

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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, салон автобуса, городской транспорт, пассажирское место
В автобусах Латвии ввели русофобские ограничения Фото:

Депутат сейма Латвии Андрей Юдин призвал провести проверку после публикации информации о русофобском объявлении в общественном транспорте в Риге. Ранее в Сети появились сообщения о том, что в салоне одного из автобусов якобы появилась табличка, согласно которой «места для русскоязычных находятся только на задней площадке».

«Снова работа для СГБ. Статья 78 УК. Деяние, направленное на возбуждение национальной ненависти и розни путем составления, изготовления и распространения таких ложных объявлений», — написал Юдин на своей странице в Twitter (заблокирован на территории РФ). Он также призвал Службу госбезопасности Латвии выяснить, размещалось ли это «объявление» в действительности.

Рига давно поддерживает антироссийскую политику, в частности, сносит памятники советским воинам. Однако русофобия усилилась на фоне спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины.8 сентября страны Балтики, куда входит и Латвия, закрыли въезд для россиян. Кроме того, в Рига начала борьбу с русскоговорящим населением в социальных сетях. Сообщалось, что для этих целей в стране ищут менеджера, в задачи которого входит взаимодействие с людьми, узнавание новых тенденций и угроз.

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Депутат сейма Латвии Андрей Юдин призвал провести проверку после публикации информации о русофобском объявлении в общественном транспорте в Риге. Ранее в Сети появились сообщения о том, что в салоне одного из автобусов якобы появилась табличка, согласно которой «места для русскоязычных находятся только на задней площадке». «Снова работа для СГБ. Статья 78 УК. Деяние, направленное на возбуждение национальной ненависти и розни путем составления, изготовления и распространения таких ложных объявлений», — написал Юдин на своей странице в Twitter (заблокирован на территории РФ). Он также призвал Службу госбезопасности Латвии выяснить, размещалось ли это «объявление» в действительности. Рига давно поддерживает антироссийскую политику, в частности, сносит памятники советским воинам. Однако русофобия усилилась на фоне спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины.8 сентября страны Балтики, куда входит и Латвия, закрыли въезд для россиян. Кроме того, в Рига начала борьбу с русскоговорящим населением в социальных сетях. Сообщалось, что для этих целей в стране ищут менеджера, в задачи которого входит взаимодействие с людьми, узнавание новых тенденций и угроз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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