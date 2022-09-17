Мошенники украли у жительницы Кургана 650 тысяч рублей

Мошенники украли 650 тысяч, представившись сотрудниками банка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У 55-летней жительницы Кургана мошенники, представившись работниками банка, украли 650 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«55-летняя жительница Кургана стала жертвой преступления, совершенного с использованием IT-технологий. По телефону женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником одного из банков, и сообщил, что ее деньги находятся в опасности. Предложив решить проблему, мошенник выяснил у гражданки данные, необходимые для входа в личный кабинет банка. В результате аферисты через Интернет оформили на имя потерпевшей кредит и украли 650 тысяч рублей», — сообщается в пресс-службе.

В отделе полиции №2 УМВД России по г. Кургану было возбуждено уголовное дело по п. «Г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Сотрудники полиции призывают граждан не делиться по телефону информацией, относящейся к банковскому счету.

Ранее URA.RU писало, что смена сотового тарифа в Курганской области стоила 132 тысячи рублей. Мошенники, представившись сотрудниками сотовой компании, предложили жительнице Шадринска сменить тариф на «более выгодный».