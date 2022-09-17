Почти половина екатеринбуржцев поддержали законопроект о запрете идей чайлдфри

18 сентября 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

Почти половина жителей Екатеринбурга не поддерживает пропаганду бездетной жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Почти каждый второй екатеринбуржец выступил за то, чтобы принять законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри. Чаще всего за это высказывались те, у кого есть дети. К такому выводу пришли аналитики компании SuperJob, проводившие опрос среди жителей Екатеринбурга. «[Законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри] одобряет 46% екатеринбуржцев. С их точки зрения, настойчивый пиар отказа от рождения детей может привести к серьезным последствиям для страны, как экономическим, так и гуманитарным: „А кто этих чайлдфри будет в старости кормить?“; „Такая идеология повлечет за собой гибель цивилизации“», — рассказывают авторы исследования. Против законопроекта выступили 32% опрошенных. Свою позицию они объяснили так: рождение или отказ от рождения детей — это свободный выбор каждого человека. За запрет пропаганды идей чайлдфри чаще всего выступали екатеринбуржцы, имеющие детей — 55% против 32% бездетных. При этом сторонников законопроекта больше среди мужчин, чем среди женщин. В начале сентября депутаты Госдумы и Курултая Башкирии предложили запретить пропаганду идеологии чайлдфри в России среди детей. Они внесли соответствующий законопроект в Госдуму.

Почти каждый второй екатеринбуржец выступил за то, чтобы принять законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри. Чаще всего за это высказывались те, у кого есть дети. К такому выводу пришли аналитики компании SuperJob, проводившие опрос среди жителей Екатеринбурга. «[Законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри] одобряет 46% екатеринбуржцев. С их точки зрения, настойчивый пиар отказа от рождения детей может привести к серьезным последствиям для страны, как экономическим, так и гуманитарным: „А кто этих чайлдфри будет в старости кормить?“; „Такая идеология повлечет за собой гибель цивилизации“», — рассказывают авторы исследования. Против законопроекта выступили 32% опрошенных. Свою позицию они объяснили так: рождение или отказ от рождения детей — это свободный выбор каждого человека. За запрет пропаганды идей чайлдфри чаще всего выступали екатеринбуржцы, имеющие детей — 55% против 32% бездетных. При этом сторонников законопроекта больше среди мужчин, чем среди женщин. В начале сентября депутаты Госдумы и Курултая Башкирии предложили запретить пропаганду идеологии чайлдфри в России среди детей. Они внесли соответствующий законопроект в Госдуму.