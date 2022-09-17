17 сентября 2022
16 сентября 2022

Почти половина екатеринбуржцев поддержали законопроект о запрете идей чайлдфри

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Изготовление Индустриального младенца от арт-группы LKKL. Свердловская область, ребенок, современное искусство, дети, 3d-модель, арт объект индустриальный младенец
Почти половина жителей Екатеринбурга не поддерживает пропаганду бездетной жизни Фото:

Почти каждый второй екатеринбуржец выступил за то, чтобы принять законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри. Чаще всего за это высказывались те, у кого есть дети. К такому выводу пришли аналитики компании SuperJob, проводившие опрос среди жителей Екатеринбурга.

«[Законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри] одобряет 46% екатеринбуржцев. С их точки зрения, настойчивый пиар отказа от рождения детей может привести к серьезным последствиям для страны, как экономическим, так и гуманитарным: „А кто этих чайлдфри будет в старости кормить?“; „Такая идеология повлечет за собой гибель цивилизации“», — рассказывают авторы исследования.

Против законопроекта выступили 32% опрошенных. Свою позицию они объяснили так: рождение или отказ от рождения детей — это свободный выбор каждого человека. За запрет пропаганды идей чайлдфри чаще всего выступали екатеринбуржцы, имеющие детей — 55% против 32% бездетных. При этом сторонников законопроекта больше среди мужчин, чем среди женщин.

В начале сентября депутаты Госдумы и Курултая Башкирии предложили запретить пропаганду идеологии чайлдфри в России среди детей. Они внесли соответствующий законопроект в Госдуму.

Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo

Почти каждый второй екатеринбуржец выступил за то, чтобы принять законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри. Чаще всего за это высказывались те, у кого есть дети. К такому выводу пришли аналитики компании SuperJob, проводившие опрос среди жителей Екатеринбурга. «[Законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри] одобряет 46% екатеринбуржцев. С их точки зрения, настойчивый пиар отказа от рождения детей может привести к серьезным последствиям для страны, как экономическим, так и гуманитарным: „А кто этих чайлдфри будет в старости кормить?“; „Такая идеология повлечет за собой гибель цивилизации“», — рассказывают авторы исследования. Против законопроекта выступили 32% опрошенных. Свою позицию они объяснили так: рождение или отказ от рождения детей — это свободный выбор каждого человека. За запрет пропаганды идей чайлдфри чаще всего выступали екатеринбуржцы, имеющие детей — 55% против 32% бездетных. При этом сторонников законопроекта больше среди мужчин, чем среди женщин. В начале сентября депутаты Госдумы и Курултая Башкирии предложили запретить пропаганду идеологии чайлдфри в России среди детей. Они внесли соответствующий законопроект в Госдуму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...