Скандальный фильм про сына Байдена переведен на русский язык

Состоялась премьера фильма про сына президента США Джо Байдена «Мой сын Хантер», переведенного на русский язык. Адаптировал картину для русскоязычной аудитории проект «Вестник Валинора».
Фильм «Мой сын Хантер» вышел с ошеломляющим успехом, уточняют представители проекта в своем telegram-канале. В нем показаны события, произошедшие во время президентской кампании 2020 года, а также поступки семьи президента, которые моментами были сомнительны и противозаконны. Переводом и адаптацией фильма для русскоязычной аудитории занимался проект «Вестник Валинора».
На видеохостингах YouTube и RuTube в связи с нарушением авторских прав фильм заблокирован. В связи с этим проект «Вестник Валинора» перевел картину и опубликовал его в социальной сети «ВКонтакте», а скачать фильм можно с Яндекс.Диска.
Ранее сообщалось, что сына действующего президента США Хантера Байдена обвиняют в перевозке украинских проституток. Также пользователям сообщества the4chan удалось взломать учетную запись Хантера в iCloud. Сын президента США хранил в «облаке» фото- и видеосвидетельства употребления и фасовки наркотиков, а также беседы с проститутками.
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