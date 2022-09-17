17 сентября 2022
16 сентября 2022

В Москве установили памятник подвигу челябинцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Стела Город трудовой доблести. Челябинск, стела город трудовой доблести
В Челябинске в честь нового звания также появилась стела (фото из архива) Фото:

На улице Челябинская в Москве был установлен памятник в честь присвоения почетного звания «Город трудовой доблести» в честь подвига уральцев. Он имеет вид пяти труб, окружающих памятный знак.

«Торжественная церемония открытия прошла 17 сентября на улице Челябинской в Восточном административном округе столицы. Памятный знак установлен по инициативе южноуральского землячества в Москве — РОО „Челябинцы“», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Статус города трудовой доблести присвоили Челябинску и Магнитогорску в 2020 году. В честь этого события в городах установили памятные стелы.

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На улице Челябинская в Москве был установлен памятник в честь присвоения почетного звания «Город трудовой доблести» в честь подвига уральцев. Он имеет вид пяти труб, окружающих памятный знак. «Торжественная церемония открытия прошла 17 сентября на улице Челябинской в Восточном административном округе столицы. Памятный знак установлен по инициативе южноуральского землячества в Москве — РОО „Челябинцы“», — уточнили в пресс-службе мэрии. Статус города трудовой доблести присвоили Челябинску и Магнитогорску в 2020 году. В честь этого события в городах установили памятные стелы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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