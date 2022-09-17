В Москве установили памятник подвигу челябинцев

В Челябинске в честь нового звания также появилась стела (фото из архива)
На улице Челябинская в Москве был установлен памятник в честь присвоения почетного звания «Город трудовой доблести» в честь подвига уральцев. Он имеет вид пяти труб, окружающих памятный знак.
«Торжественная церемония открытия прошла 17 сентября на улице Челябинской в Восточном административном округе столицы. Памятный знак установлен по инициативе южноуральского землячества в Москве — РОО „Челябинцы“», — уточнили в пресс-службе мэрии.
Статус города трудовой доблести присвоили Челябинску и Магнитогорску в 2020 году. В честь этого события в городах установили памятные стелы.
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