В Москве установили памятник подвигу челябинцев

В Челябинске в честь нового звания также появилась стела (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На улице Челябинская в Москве был установлен памятник в честь присвоения почетного звания «Город трудовой доблести» в честь подвига уральцев. Он имеет вид пяти труб, окружающих памятный знак.

«Торжественная церемония открытия прошла 17 сентября на улице Челябинской в Восточном административном округе столицы. Памятный знак установлен по инициативе южноуральского землячества в Москве — РОО „Челябинцы“», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Статус города трудовой доблести присвоили Челябинску и Магнитогорску в 2020 году. В честь этого события в городах установили памятные стелы.