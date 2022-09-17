К новому производству планируют привлечь больше тысячи сотрудниковФото: департамент информационной политики Свердловской области
В особой экономической зоне «Титановая долина» началось строительство производственного корпуса для Уральского завода гражданской авиации, где будут собирать самолеты «Байкал» и «Ладога». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
«Всего планируется построить три производственных здания и ангар для наземных испытаний авиатехники. Полностью производственный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Здесь будут созданы дополнительно 1,2 тысячи новых рабочих мест», — говорится в сообщении ведомства.
В новых цехах будут собирать современные модели отечественной авиатехники: турбовинтовой региональный самолет ТВРС-44 «Ладога» и легкий многоцелевой самолет ЛМС «Байкал». На создание дополнительных мощностей из федерального бюджета выделили в кредит один миллиард рублей.
Всего в «Титановой долине» появятся три новых цеха для УЗГА, строительство двух из них закончат в ближайший год
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В особой экономической зоне «Титановая долина» началось строительство производственного корпуса для Уральского завода гражданской авиации, где будут собирать самолеты «Байкал» и «Ладога». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Всего планируется построить три производственных здания и ангар для наземных испытаний авиатехники. Полностью производственный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Здесь будут созданы дополнительно 1,2 тысячи новых рабочих мест», — говорится в сообщении ведомства. В новых цехах будут собирать современные модели отечественной авиатехники: турбовинтовой региональный самолет ТВРС-44 «Ладога» и легкий многоцелевой самолет ЛМС «Байкал». На создание дополнительных мощностей из федерального бюджета выделили в кредит один миллиард рублей.