В «Титановой долине» строят новый корпус для сборки самолетов. Фото

К новому производству планируют привлечь больше тысячи сотрудников Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В особой экономической зоне «Титановая долина» началось строительство производственного корпуса для Уральского завода гражданской авиации, где будут собирать самолеты «Байкал» и «Ладога». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Всего планируется построить три производственных здания и ангар для наземных испытаний авиатехники. Полностью производственный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Здесь будут созданы дополнительно 1,2 тысячи новых рабочих мест», — говорится в сообщении ведомства.

В новых цехах будут собирать современные модели отечественной авиатехники: турбовинтовой региональный самолет ТВРС-44 «Ладога» и легкий многоцелевой самолет ЛМС «Байкал». На создание дополнительных мощностей из федерального бюджета выделили в кредит один миллиард рублей.