17 сентября 2022
16 сентября 2022

В «Титановой долине» строят новый корпус для сборки самолетов. Фото

В «Титановой долине» строят новый корпус для сборки самолетов. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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К новому производству планируют привлечь больше тысячи сотрудников Фото:

В особой экономической зоне «Титановая долина» началось строительство производственного корпуса для Уральского завода гражданской авиации, где будут собирать самолеты «Байкал» и «Ладога». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Всего планируется построить три производственных здания и ангар для наземных испытаний авиатехники. Полностью производственный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Здесь будут созданы дополнительно 1,2 тысячи новых рабочих мест», — говорится в сообщении ведомства.

В новых цехах будут собирать современные модели отечественной авиатехники: турбовинтовой региональный самолет ТВРС-44 «Ладога» и легкий многоцелевой самолет ЛМС «Байкал». На создание дополнительных мощностей из федерального бюджета выделили в кредит один миллиард рублей.

Всего в «Титановой долине» появятся три новых цеха для УЗГА, строительство двух из них закончат в ближайший год
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В особой экономической зоне «Титановая долина» началось строительство производственного корпуса для Уральского завода гражданской авиации, где будут собирать самолеты «Байкал» и «Ладога». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Всего планируется построить три производственных здания и ангар для наземных испытаний авиатехники. Полностью производственный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Здесь будут созданы дополнительно 1,2 тысячи новых рабочих мест», — говорится в сообщении ведомства. В новых цехах будут собирать современные модели отечественной авиатехники: турбовинтовой региональный самолет ТВРС-44 «Ладога» и легкий многоцелевой самолет ЛМС «Байкал». На создание дополнительных мощностей из федерального бюджета выделили в кредит один миллиард рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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