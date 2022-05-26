Уральский завод, экстренно ищущий работников, получит 1 млрд. Задача — построить самолет

26 мая 2022 в 21:59 Размер текста - 17 +

Строить самолеты будут в новом комплексе Уральского завода гражданской авиации Фото: информационный портал Свердловской области Правительственная комиссия РФ по региональному развитию выделит 1 миллиард рублей на строительство производственного комплекса Уральского завода гражданской авиации. Деньги выделили после рассмотрения заявки от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщает информационный портал Свердловской области. «Завод является резидентом особой экономической зоны „Титановая долина“ и с 2018 года занимается локализацией высокотехнологичного производства малой авиатехники. Первый этап проекта успешно реализован. Второй этап предполагает начало серийного производства авиационной техники собственной разработки», — рассказал Куйвашев. На заводе гражданской авиации планируют строить самолеты «Байкал» и «Ладога», именно для этого и будет создан новый производственный комплекс. Планируется, что строительство завершат к 2024 году. На заводе запустят 1,2 тысячи новых рабочих мест. Ранее URA.RU сообщало, что технический директор УЗГА Леонид Худорожков заявил, что первый полноценный образец двигателя, который будет являться доводочным экземпляром, завод изготовит к декабрю 2022 года. Также стало известно, что завод экстренно ищет сотни работников по всей России.

Правительственная комиссия РФ по региональному развитию выделит 1 миллиард рублей на строительство производственного комплекса Уральского завода гражданской авиации. Деньги выделили после рассмотрения заявки от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщает информационный портал Свердловской области. «Завод является резидентом особой экономической зоны „Титановая долина“ и с 2018 года занимается локализацией высокотехнологичного производства малой авиатехники. Первый этап проекта успешно реализован. Второй этап предполагает начало серийного производства авиационной техники собственной разработки», — рассказал Куйвашев. На заводе гражданской авиации планируют строить самолеты «Байкал» и «Ладога», именно для этого и будет создан новый производственный комплекс. Планируется, что строительство завершат к 2024 году. На заводе запустят 1,2 тысячи новых рабочих мест. Ранее URA.RU сообщало, что технический директор УЗГА Леонид Худорожков заявил, что первый полноценный образец двигателя, который будет являться доводочным экземпляром, завод изготовит к декабрю 2022 года. Также стало известно, что завод экстренно ищет сотни работников по всей России.