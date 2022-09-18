Онколог Сергеев объяснил, почему рак желудка и кишечника «помолодел»

Онколог Сергеев: молодые люди стали заболевать раком органов ЖКТ из-за питания, алкоголя и курения

Овощи и молочная продукция снижают риск возникновения рака Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Онкологические заболевания желудка, толстой и тонкой кишки стали проявляться в более раннем возрасте из-за неправильного питания, алкоголя и курения. Об этом рассказал URA.RU кандидат медицинских наук, онколог, хирург медицинской клиники НАКФФ Петр Сергеев.

«К сожалению, в последнее время также отмечается рост заболеваемости рака желудка. Ранее он выявлялся в среднем в 50-70 лет, сейчас — в 35-45 лет. Растет ранняя заболеваемость колоректальным раком — раком кишечника и толстого кишечника. Оба эти заболевания связаны с неправильным питанием, приемом алкоголя, курением, стрессоподобными состояниями, в результате которых страдает иммунная система, которая, в свою очередь, влияет на микробиом человека. Поэтому при появлении специфических симптомов, таких как снижение массы тела, рвотные позывы, боли, нарушения стула, склонность к запорам либо к поносам, необходимо срочно обратиться к врачу», — сказал Петр Сергеев.

По его словам, диета, правильное питание существенно снижает риск возникновения опухолей желудочно-кишечного тракта. «Доказано, что употребление в больших количествах животных белков, жиров способствует возникновению рака желудка и кишки. Наоборот, диета с включением клетчатки, овощей, фруктов в обработанном виде, небольшого количества молочных продуктов снижает заболеваемость», — отметил онколог.

Хирург добавил, что рак желудочно-кишечного тракта может быть наследственными. «В первую очередь, врач должен поинтересоваться наследственной отягощенностью онкоанамнеза. Если у родителей есть заболевания желудка или кишки, то необходима диагностика желудочно-кишечного тракта — гастро- и колоноскопия», — объяснил врач.