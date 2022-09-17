В Екатеринбурге обновят ДИВС за 258 млн ради международных игр

18 сентября 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

На капитальный ремонт Дворца игровых видов спорта готовы потратить 258 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге ищут подрядчика, который проведет капитальный ремонт фасадов Дворца игровых видов спорта на Олимпийской набережной, 3. Начальная сумма контракта — 258 млн рублей, следует из документов на сайте госзакупок. «Цель работ — подготовка помещений здания и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями FIVB и FISU, обеспечение бесперебойной работы всех систем объекта в ходе проведения международных мероприятий. Выполнение работ проводится в рамках подготовки к проведению международных соревнований в Екатеринбурге в 2023 году», — написано в техническом задании. Начальная сумма контракта — 258,1 млн рублей. Заявки от участников аукциона принимают до 3 октября, победителя выберу 4 октября. В Екатеринбурге в 2023-м году должна была пройти Универсиада, но в апреле международная федерация студенческого спорта (FISU) отложила ее проведение. Тогда же отменили все мероприятия под эгидой FISU, запланированные в России и Белоруссии на 2022 год. Позднее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что соревнования FISU заменят на новый проект — Международные летние университетские игры. В них примут участие пять тысяч спортсменов и 700 представителей команд, которые будут соревноваться в 18 дисциплинах.

В Екатеринбурге ищут подрядчика, который проведет капитальный ремонт фасадов Дворца игровых видов спорта на Олимпийской набережной, 3. Начальная сумма контракта — 258 млн рублей, следует из документов на сайте госзакупок. «Цель работ — подготовка помещений здания и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями FIVB и FISU, обеспечение бесперебойной работы всех систем объекта в ходе проведения международных мероприятий. Выполнение работ проводится в рамках подготовки к проведению международных соревнований в Екатеринбурге в 2023 году», — написано в техническом задании. Начальная сумма контракта — 258,1 млн рублей. Заявки от участников аукциона принимают до 3 октября, победителя выберу 4 октября. В Екатеринбурге в 2023-м году должна была пройти Универсиада, но в апреле международная федерация студенческого спорта (FISU) отложила ее проведение. Тогда же отменили все мероприятия под эгидой FISU, запланированные в России и Белоруссии на 2022 год. Позднее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что соревнования FISU заменят на новый проект — Международные летние университетские игры. В них примут участие пять тысяч спортсменов и 700 представителей команд, которые будут соревноваться в 18 дисциплинах.