17 сентября 2022

В Екатеринбурге обновят ДИВС за 258 млн ради международных игр

© Служба новостей «URA.RU»
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День города в Екатеринбурге. Екатеринбург, дивс
На капитальный ремонт Дворца игровых видов спорта готовы потратить 258 млн рублей Фото:

В Екатеринбурге ищут подрядчика, который проведет капитальный ремонт фасадов Дворца игровых видов спорта на Олимпийской набережной, 3. Начальная сумма контракта — 258 млн рублей, следует из документов на сайте госзакупок.

«Цель работ — подготовка помещений здания и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями FIVB и FISU, обеспечение бесперебойной работы всех систем объекта в ходе проведения международных мероприятий. Выполнение работ проводится в рамках подготовки к проведению международных соревнований в Екатеринбурге в 2023 году», — написано в техническом задании.

Начальная сумма контракта — 258,1 млн рублей. Заявки от участников аукциона принимают до 3 октября, победителя выберу 4 октября.

В Екатеринбурге в 2023-м году должна была пройти Универсиада, но в апреле международная федерация студенческого спорта (FISU) отложила ее проведение. Тогда же отменили все мероприятия под эгидой FISU, запланированные в России и Белоруссии на 2022 год. Позднее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что соревнования FISU заменят на новый проект — Международные летние университетские игры. В них примут участие пять тысяч спортсменов и 700 представителей команд, которые будут соревноваться в 18 дисциплинах.

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В Екатеринбурге ищут подрядчика, который проведет капитальный ремонт фасадов Дворца игровых видов спорта на Олимпийской набережной, 3. Начальная сумма контракта — 258 млн рублей, следует из документов на сайте госзакупок. «Цель работ — подготовка помещений здания и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями FIVB и FISU, обеспечение бесперебойной работы всех систем объекта в ходе проведения международных мероприятий. Выполнение работ проводится в рамках подготовки к проведению международных соревнований в Екатеринбурге в 2023 году», — написано в техническом задании. Начальная сумма контракта — 258,1 млн рублей. Заявки от участников аукциона принимают до 3 октября, победителя выберу 4 октября. В Екатеринбурге в 2023-м году должна была пройти Универсиада, но в апреле международная федерация студенческого спорта (FISU) отложила ее проведение. Тогда же отменили все мероприятия под эгидой FISU, запланированные в России и Белоруссии на 2022 год. Позднее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что соревнования FISU заменят на новый проект — Международные летние университетские игры. В них примут участие пять тысяч спортсменов и 700 представителей команд, которые будут соревноваться в 18 дисциплинах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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