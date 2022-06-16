Универсиаду в Екатеринбурге заменять новым проектом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заявил, что летнюю Универсиаду в Екатеринбурге заменят на Международные летние университетские игры. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Вы знаете, что из-за ситуации в мире мы остались без Универсиады. Но мы практически полностью к ней готовы, объекты почти достроены, поэтому мы решили заменить соревнования FISU на новый проект — Международные летние университетские игры», — сообщил губернатор. По его словам, они пройдут в августе 2023 года, в разгар празднования 300-летия Екатеринбурга.

Также Куйвашев подчеркнул, что в играх примут участие пять тысяч спортсменов и 700 представителей команд, которые будут соревноваться в 18 дисциплинах. «Надеюсь, получится праздник не хуже, чем во время чемпионата мира по футболу, который мы все с удовольствием вспоминаем», — подытожил глава региона.

Ранее стало известно, что FISU отложило на неопределенный срок запланированную на 2023 год летнюю Универсиаду в Екатеринбурге. Глава дирекции Всемирных студенческих игр Александр Чернов уточнял, что речи об отмене игр не идет, а Екатеринбург продолжает подготовку в полном объеме. В настоящий момент деревня Универсиады переименована. Также на ПМЭФ губернатор Свердловской области заявил, что все объекты будут готовы в сроки и предложил проводить регионе матчевые встречи Россия — Китай с 2023 года.

В настоящий момент губернатор Свердловской области находится на Петербургском международном экономическом форуме Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева