Германия отказалась идти на поводу у Украины и присылать военную помощь

Министр обороны: Германия поставит боевые танки Украине только после консультаций с партнерами

18 сентября 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

Решения ФРГ о поставке вооружения и техники Киеву должны обсуждаться коллективно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия отказалась поставлять на Украину тяжелое вооружение, в частности — боевые танки, в качестве помощи ВСУ и нацбатам. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. «Мы не хотим, чтобы Германия действовала в одиночку. Мы всегда будем принимать такие решения в консультации с нашими партнерами», — пояснила она, комментируя требования Украины о поставках боевых танков западного образца, таких как Leopard 2», — слова Ламбрехт приводит издание n-tv. Таким образом, по ее словам, решения о поставке вооружения и техники Киеву должны обсуждаться коллективно, и это должно быть совместное решение стран, пишет «Царьград». Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил США показать пример Берлину и передать Киеву танки, передает деловое издание «Взгляд». Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине в конце февраля этого года. Основной целью российских военных стало спасение мирных жителей ДНР и ЛНР, которые в течение восьми лет подвергались постоянным обстрелам со стороны украинских солдат и националистических батальонов. Запад не согласился с этим и начал активно поставлять на Украину оружие, которое впоследствии успешно уничтожают российские военные.

Германия отказалась поставлять на Украину тяжелое вооружение, в частности — боевые танки, в качестве помощи ВСУ и нацбатам. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. «Мы не хотим, чтобы Германия действовала в одиночку. Мы всегда будем принимать такие решения в консультации с нашими партнерами», — пояснила она, комментируя требования Украины о поставках боевых танков западного образца, таких как Leopard 2», — слова Ламбрехт приводит издание n-tv. Таким образом, по ее словам, решения о поставке вооружения и техники Киеву должны обсуждаться коллективно, и это должно быть совместное решение стран, пишет «Царьград». Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил США показать пример Берлину и передать Киеву танки, передает деловое издание «Взгляд». Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине в конце февраля этого года. Основной целью российских военных стало спасение мирных жителей ДНР и ЛНР, которые в течение восьми лет подвергались постоянным обстрелам со стороны украинских солдат и националистических батальонов. Запад не согласился с этим и начал активно поставлять на Украину оружие, которое впоследствии успешно уничтожают российские военные.