Тюменский депутат Госдумы прокомментировал просьбу Пугачевой признать ее иноагентом Депутат Госдумы от Тюмени Николай Брыкин назвал пиар-акцией желание Пугачевой стать иноагентом 18 сентября 2022 в 21:16 Размер текста - 17 + Ранее певица захотела получить статус иноагента вслед за своим мужем Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU Депутат Госдумы от Тюмени Николай Брыкин назвал пиар-акцией просьбу певицы Аллы Пугачевой признать ее иноагентом. Об этом парламентарий заявил в своем telegram-канале. «Со стороны этот пост выглядит как пиар-акция и, если разобраться, то Алла поняла, что в России ее не ждали, а ее творчество давно никому не интересно. Таким образом пытается подогреть интерес к своей персоне. Хочет стать иноагентом? Ну что ж, если женщина просит», — написал Брыкин в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что певица Алла Пугачева попросила признать ее иностранным агентом вслед за ее мужем — пародистом Максимом Галкиным (внесен в реестр физлиц-иноагентов). Депутат Госдумы Михаил Делягин посоветовал артистке брать деньги на разрушительную деятельность в России, чтобы получить статус иноагента. Депутат Госдумы от Тюмени Николай Брыкин назвал пиар-акцией просьбу певицы Аллы Пугачевой признать ее иноагентом. Об этом парламентарий заявил в своем telegram-канале. «Со стороны этот пост выглядит как пиар-акция и, если разобраться, то Алла поняла, что в России ее не ждали, а ее творчество давно никому не интересно. Таким образом пытается подогреть интерес к своей персоне. Хочет стать иноагентом? Ну что ж, если женщина просит», — написал Брыкин в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что певица Алла Пугачева попросила признать ее иностранным агентом вслед за ее мужем — пародистом Максимом Галкиным (внесен в реестр физлиц-иноагентов). Депутат Госдумы Михаил Делягин посоветовал артистке брать деньги на разрушительную деятельность в России, чтобы получить статус иноагента. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям