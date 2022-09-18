Тюменский депутат Госдумы прокомментировал просьбу Пугачевой признать ее иноагентом

Депутат Госдумы от Тюмени Николай Брыкин назвал пиар-акцией просьбу певицы Аллы Пугачевой признать ее иноагентом. Об этом парламентарий заявил в своем telegram-канале.
«Со стороны этот пост выглядит как пиар-акция и, если разобраться, то Алла поняла, что в России ее не ждали, а ее творчество давно никому не интересно. Таким образом пытается подогреть интерес к своей персоне. Хочет стать иноагентом? Ну что ж, если женщина просит», — написал Брыкин в своем telegram-канале.
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Депутат Госдумы от Тюмени Николай Брыкин назвал пиар-акцией просьбу певицы Аллы Пугачевой признать ее иноагентом. Об этом парламентарий заявил в своем telegram-канале. «Со стороны этот пост выглядит как пиар-акция и, если разобраться, то Алла поняла, что в России ее не ждали, а ее творчество давно никому не интересно. Таким образом пытается подогреть интерес к своей персоне. Хочет стать иноагентом? Ну что ж, если женщина просит», — написал Брыкин в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что певица Алла Пугачева попросила признать ее иностранным агентом вслед за ее мужем — пародистом Максимом Галкиным (внесен в реестр физлиц-иноагентов). Депутат Госдумы Михаил Делягин посоветовал артистке брать деньги на разрушительную деятельность в России, чтобы получить статус иноагента.