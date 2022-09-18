Депутат Делягин объяснил Пугачевой, как стать иноагентом

Депутат Делягин предложил Пугачевой взять деньги на разрушительную деятельность в РФ

18 сентября 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Алла Пугачева должна соответствовать признакам иноагента, сказал Михаил Делягин Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU Певица Алла Пугачева может рассчитывать на статус иностранного агента, если будет негативно высказываться о России, брать иностранные деньги на подрывную деятельность внутри страны или если напишет заявление, в котором докажет свой статус. Об этом заявил в беседе с URA.RU заместитель председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Михаил Делягин. «Это ее проблемы. Пусть она скажет, что „рашка-какашка“ и ее включат. Или пусть возьмет деньги на разрушительную деятельность в рамках Российской Федерации. Есть соответствующая статья в УК РФ. Давайте я скажу, что хочу, чтобы меня все звали леопардом. Классно, но я же не леопард. Нужно соответствовать определенным критериям», — сказал Михаил Делягин. По его словам, Пугачева может попросить о новом статусе официально. «Существует юридическая форма — люди, собирающиеся стать иностранным агентом. Тут процедура достаточно простая. Если человек хочет быть иностранным агентом, соответствует критериям, а государство не заметило. Он имеет право сделать об этом соответствующее заявление. Например, вы знаете, я взял деньги у ЦРУ и на них поливаю вас грязью. Пока государство не рассмотрело заявление, он находится в этом статусе, как я понимаю», — объяснил депутат. Ранее певица Алла Пугачева попросила признать ее иностранным агентом. Она сказала, что солидарна с супругом Максимом Галкиным (внесен в реестр физлиц-иноагентов), который уже получил этот статус. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Певица Алла Пугачева может рассчитывать на статус иностранного агента, если будет негативно высказываться о России, брать иностранные деньги на подрывную деятельность внутри страны или если напишет заявление, в котором докажет свой статус. Об этом заявил в беседе с URA.RU заместитель председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Михаил Делягин. «Это ее проблемы. Пусть она скажет, что „рашка-какашка“ и ее включат. Или пусть возьмет деньги на разрушительную деятельность в рамках Российской Федерации. Есть соответствующая статья в УК РФ. Давайте я скажу, что хочу, чтобы меня все звали леопардом. Классно, но я же не леопард. Нужно соответствовать определенным критериям», — сказал Михаил Делягин. По его словам, Пугачева может попросить о новом статусе официально. «Существует юридическая форма — люди, собирающиеся стать иностранным агентом. Тут процедура достаточно простая. Если человек хочет быть иностранным агентом, соответствует критериям, а государство не заметило. Он имеет право сделать об этом соответствующее заявление. Например, вы знаете, я взял деньги у ЦРУ и на них поливаю вас грязью. Пока государство не рассмотрело заявление, он находится в этом статусе, как я понимаю», — объяснил депутат. Ранее певица Алла Пугачева попросила признать ее иностранным агентом. Она сказала, что солидарна с супругом Максимом Галкиным (внесен в реестр физлиц-иноагентов), который уже получил этот статус.