18 сентября 2022

Терапевт Маликова: осенняя хандра вызывает боли в животе

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Екатеринбург, пенсионерка, поликлиника, прием у врача, пожилая женщина, здоровье, бабушка, обследование, клиника, больница, пожилые люди
Чаще всего осенью обостряется язва двенадцатиперстной кишки, сказала Софья Маликова Фото:

Отрицательные эмоции, характерные для осени, вызывают боли и спазмы в кишечнике. На этом фоне у людей развиваются воспаления слизистой и эрозии. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог «ИНВИТРО-Урал» Софья Маликова.

«Осенью настроение людей ухудшается в связи с недостатком инсоляции и сокращением светового дня. Все отделы желудочно-кишечного тракта реагируют на отрицательные эмоции пациента в виде спазмов, болей в верхних отделах живота по ходу кишечника. Боли могут быть резкими, вызывать беспокойство, снижать уровень жизни пациента. Длительный спазм приводит в дальнейшем к органическим изменениям, способствует развитию эрозий желудка на фоне рефлюксной болезни или энтероколитам на фоне раздраженного кишечника», — сказала Софья Маликова.

Помимо плохого настроения, заболевания желудочно-кишечного тракта вызывают осенние особенности питания, отметила гастроэнтеролог. «Увеличивается количество времени, посвященного интенсивной работе, из-за чего могут возникнуть нарушения режима питания и недостаток сна. Также возможно переедание, которым компенсируется недостаток физической активности в холодное время года. Кроме того, осенью меняется рацион. В нем начинают преобладать овощи и фрукты, либо сырые, либо плохо обработанные и грязные, либо в виде острых закусок. Как следствие, увеличивается частота случаев обострений заболеваний желудочно-кишечного тракта. В первую очередь осенью обостряется язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки», — объяснила терапевт.

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Отрицательные эмоции, характерные для осени, вызывают боли и спазмы в кишечнике. На этом фоне у людей развиваются воспаления слизистой и эрозии. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог «ИНВИТРО-Урал» Софья Маликова. «Осенью настроение людей ухудшается в связи с недостатком инсоляции и сокращением светового дня. Все отделы желудочно-кишечного тракта реагируют на отрицательные эмоции пациента в виде спазмов, болей в верхних отделах живота по ходу кишечника. Боли могут быть резкими, вызывать беспокойство, снижать уровень жизни пациента. Длительный спазм приводит в дальнейшем к органическим изменениям, способствует развитию эрозий желудка на фоне рефлюксной болезни или энтероколитам на фоне раздраженного кишечника», — сказала Софья Маликова. Помимо плохого настроения, заболевания желудочно-кишечного тракта вызывают осенние особенности питания, отметила гастроэнтеролог. «Увеличивается количество времени, посвященного интенсивной работе, из-за чего могут возникнуть нарушения режима питания и недостаток сна. Также возможно переедание, которым компенсируется недостаток физической активности в холодное время года. Кроме того, осенью меняется рацион. В нем начинают преобладать овощи и фрукты, либо сырые, либо плохо обработанные и грязные, либо в виде острых закусок. Как следствие, увеличивается частота случаев обострений заболеваний желудочно-кишечного тракта. В первую очередь осенью обостряется язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки», — объяснила терапевт.
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