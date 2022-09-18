18 сентября 2022

Украинские боевики устроили теракт в центре Мелитополя. Видео

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© Служба новостей «URA.RU»
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Украинские националисты подорвали авто в Мелитополе (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские националисты подорвали самодельное взрывное устройство (СВУ) во дворе жилого дома в центре Мелитополя Запорожской области. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, находящийся на месте происшествия.

«Во дворе жилого дома произошел подрыв СВУ. Рядом находилась машина с гражданскими лицами, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы», — сообщает журналист URA.RU.

Уточняется, что взрывное устройство было заложено в мусорном баке. В результате детонации был поврежден автомобиль BMW, проезжавший мимо. Его пассажир рассказал агентству, что в ходе инцидента он и водитель не пострадали.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ, ее основная задача — защита мирного населения Украины от геноцида со стороны киевского режима. Ранее украинские националисты подорвали линии электропередачи в Мелитополе.

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Украинские националисты подорвали самодельное взрывное устройство (СВУ) во дворе жилого дома в центре Мелитополя Запорожской области. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, находящийся на месте происшествия. «Во дворе жилого дома произошел подрыв СВУ. Рядом находилась машина с гражданскими лицами, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы», — сообщает журналист URA.RU. Уточняется, что взрывное устройство было заложено в мусорном баке. В результате детонации был поврежден автомобиль BMW, проезжавший мимо. Его пассажир рассказал агентству, что в ходе инцидента он и водитель не пострадали. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ, ее основная задача — защита мирного населения Украины от геноцида со стороны киевского режима. Ранее украинские националисты подорвали линии электропередачи в Мелитополе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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