Украинские боевики устроили теракт в центре Мелитополя. Видео

18 сентября 2022 в 23:49 Размер текста - 17 +

Украинские националисты подорвали авто в Мелитополе (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские националисты подорвали самодельное взрывное устройство (СВУ) во дворе жилого дома в центре Мелитополя Запорожской области. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, находящийся на месте происшествия. «Во дворе жилого дома произошел подрыв СВУ. Рядом находилась машина с гражданскими лицами, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы», — сообщает журналист URA.RU. Уточняется, что взрывное устройство было заложено в мусорном баке. В результате детонации был поврежден автомобиль BMW, проезжавший мимо. Его пассажир рассказал агентству, что в ходе инцидента он и водитель не пострадали. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ, ее основная задача — защита мирного населения Украины от геноцида со стороны киевского режима. Ранее украинские националисты подорвали линии электропередачи в Мелитополе.

Украинские националисты подорвали самодельное взрывное устройство (СВУ) во дворе жилого дома в центре Мелитополя Запорожской области. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, находящийся на месте происшествия. «Во дворе жилого дома произошел подрыв СВУ. Рядом находилась машина с гражданскими лицами, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы», — сообщает журналист URA.RU. Уточняется, что взрывное устройство было заложено в мусорном баке. В результате детонации был поврежден автомобиль BMW, проезжавший мимо. Его пассажир рассказал агентству, что в ходе инцидента он и водитель не пострадали. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ, ее основная задача — защита мирного населения Украины от геноцида со стороны киевского режима. Ранее украинские националисты подорвали линии электропередачи в Мелитополе.