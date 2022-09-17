Трамп заявил, что немцы могут остаться без страны

18 сентября 2022 в 08:15 Размер текста - 17 +

Оставшись без российского газа, Германия возвращается к углю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Жители Германии могут «потерять страну» из-за того, что останутся без российских энергоносителей. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Огайо. Бывший президент США отметил, что давно предупреждал Германию о такой угрозе. По его словам, он подарил Ангеле Меркель, которая в то время была канцлером ФРГ, белый флаг — для капитуляции перед Россией. «Я сказал: вы получаете 72% своих энергоносителей из России и вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться», — заявил Трамп, чьи слова приводит телеканал Newsmax. Однако, отметил Трамп, он не представлял, что его «предсказания» сбудутся «так быстро». Трамп отметил, что в то время немцы посмеялись над его предостережениями, но теперь им не до смеха. «Германия возвращается к старомодным вещам, к углю. У них нет выбора. У них не останется страны», — подчеркнул экс-президент США. Ограничения на торговлю российскими энергоносителями США и страны Запада начали вводить в связи со спецоперацией России по демилитаризации и денацификации Украины. Однако эти санкции нанесли серьезный удар прежде всего по экономике Европы. Цены на топливо в зоне Евросоюза взлетели вверх, правительства вынуждены ограничивать потребление электричества как промышленными предприятиями. Так и простыми гражданами. По мнению многих экономистов, Европу, оставшуюся без российского газа, ждет несколько «суровых зим». В некоторых странах уже нарастили импорт угля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Германии могут «потерять страну» из-за того, что останутся без российских энергоносителей. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Огайо. Бывший президент США отметил, что давно предупреждал Германию о такой угрозе. По его словам, он подарил Ангеле Меркель, которая в то время была канцлером ФРГ, белый флаг — для капитуляции перед Россией. «Я сказал: вы получаете 72% своих энергоносителей из России и вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться», — заявил Трамп, чьи слова приводит телеканал Newsmax. Однако, отметил Трамп, он не представлял, что его «предсказания» сбудутся «так быстро». Трамп отметил, что в то время немцы посмеялись над его предостережениями, но теперь им не до смеха. «Германия возвращается к старомодным вещам, к углю. У них нет выбора. У них не останется страны», — подчеркнул экс-президент США. Ограничения на торговлю российскими энергоносителями США и страны Запада начали вводить в связи со спецоперацией России по демилитаризации и денацификации Украины. Однако эти санкции нанесли серьезный удар прежде всего по экономике Европы. Цены на топливо в зоне Евросоюза взлетели вверх, правительства вынуждены ограничивать потребление электричества как промышленными предприятиями. Так и простыми гражданами. По мнению многих экономистов, Европу, оставшуюся без российского газа, ждет несколько «суровых зим». В некоторых странах уже нарастили импорт угля.