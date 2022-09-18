Пожарные ЯНАО четыре часа тушили общежитие

В Губкинском горело нежилое общежитие (фото из архива) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) пожарные четыре часа тушили здание нежилого общежития. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО на официальном сайте.

«18.09.2022 в 12:21 в городе Губкинский, произошло возгорание в нежилом общежитии. В 16:11 пожар был ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 16 человек личного состава и 5 единиц спецтехники», — сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются.

Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском произошла эвакуация детей из спортивного центра. Причиной стало возгорание в прилегающем здании.