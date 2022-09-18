18 сентября 2022
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Пожарные ЯНАО четыре часа тушили общежитие

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа сотрудников мчс и пожарных. Москва, мчс, пожар, огонь, тушение пожара, огнеборцы
В Губкинском горело нежилое общежитие (фото из архива) Фото:

В Губкинском (ЯНАО) пожарные четыре часа тушили здание нежилого общежития. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО на официальном сайте.

«18.09.2022 в 12:21 в городе Губкинский, произошло возгорание в нежилом общежитии. В 16:11 пожар был ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 16 человек личного состава и 5 единиц спецтехники», — сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются.

Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском произошла эвакуация детей из спортивного центра. Причиной стало возгорание в прилегающем здании.

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В Губкинском (ЯНАО) пожарные четыре часа тушили здание нежилого общежития. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО на официальном сайте. «18.09.2022 в 12:21 в городе Губкинский, произошло возгорание в нежилом общежитии. В 16:11 пожар был ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 16 человек личного состава и 5 единиц спецтехники», — сообщает пресс-служба ведомства. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются. Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском произошла эвакуация детей из спортивного центра. Причиной стало возгорание в прилегающем здании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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