18 сентября 2022
17 сентября 2022
16 сентября 2022

В Перми продают усадьбу по цене загородного особняка Ольги Бузовой. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Желающие могут приобрести усадьбу в Перми уже сейчас Фото:

В Перми продают 7-комнатный дом на участке в 50 соток за 34 млн рублей. В сентябре появилась информация, что Ольга Бузова купила загородный особняк в Сочи, который обошелся певице не более чем в 35 млн рублей. Именно такой вывод сделали риелторы, изучив сочинский рынок недвижимости, передает издание «КП».

«Личная усадьба в городской черте. Просторный и светлый коттедж с бассейном, отдельно стоящей баней, зоной барбекю, просторным гаражом, построен по индивидуальному дизайн-проекту. Ленинский район, 15 минут до центра Перми с учетом пробок, 350 метров до берега Камы, чистый пляж, место для спуска гидроциклов», — указано в сообщении на сайте Avito.

URA.RU писало ранее, что в Пермском крае продают завод по цене двух квартир в новостройке. Также корреспонденты агентства сообщали, что в деревне Городище около Перми продают участок под строительство жилья у места слияния Камы и Чусовой — на мысе Стрелка. Землю оценили в 8,3 млн рублей.

Продавец утверждает, что все коммуникации дома в идеальном состоянии
Дом имеет два этажа
В сообщении говорится об «идеально продуманной и функциональной планировке»

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В Перми продают 7-комнатный дом на участке в 50 соток за 34 млн рублей. В сентябре появилась информация, что Ольга Бузова купила загородный особняк в Сочи, который обошелся певице не более чем в 35 млн рублей. Именно такой вывод сделали риелторы, изучив сочинский рынок недвижимости, передает издание «КП». «Личная усадьба в городской черте. Просторный и светлый коттедж с бассейном, отдельно стоящей баней, зоной барбекю, просторным гаражом, построен по индивидуальному дизайн-проекту. Ленинский район, 15 минут до центра Перми с учетом пробок, 350 метров до берега Камы, чистый пляж, место для спуска гидроциклов», — указано в сообщении на сайте Avito. URA.RU писало ранее, что в Пермском крае продают завод по цене двух квартир в новостройке. Также корреспонденты агентства сообщали, что в деревне Городище около Перми продают участок под строительство жилья у места слияния Камы и Чусовой — на мысе Стрелка. Землю оценили в 8,3 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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