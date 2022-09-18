Желающие могут приобрести усадьбу в Перми уже сейчас Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми продают 7-комнатный дом на участке в 50 соток за 34 млн рублей. В сентябре появилась информация, что Ольга Бузова купила загородный особняк в Сочи, который обошелся певице не более чем в 35 млн рублей. Именно такой вывод сделали риелторы, изучив сочинский рынок недвижимости, передает издание «КП».

«Личная усадьба в городской черте. Просторный и светлый коттедж с бассейном, отдельно стоящей баней, зоной барбекю, просторным гаражом, построен по индивидуальному дизайн-проекту. Ленинский район, 15 минут до центра Перми с учетом пробок, 350 метров до берега Камы, чистый пляж, место для спуска гидроциклов», — указано в сообщении на сайте Avito.

URA.RU писало ранее, что в Пермском крае продают завод по цене двух квартир в новостройке. Также корреспонденты агентства сообщали, что в деревне Городище около Перми продают участок под строительство жилья у места слияния Камы и Чусовой — на мысе Стрелка. Землю оценили в 8,3 млн рублей.

Продавец утверждает, что все коммуникации дома в идеальном состоянии Скрин: сайт Avito

Дом имеет два этажа Скрин: сайт Avito