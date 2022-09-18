В Сургутском районе ХМАО медведь проверил жерлицы у рыбаков. Фото

19 сентября 2022 в 07:23 Размер текста - 17 +

Рыбак из Сургута заметил следы медведя поблизости от места рыбалки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Сургутском районе на реке Тромъеган рыбаки заметили следы медведя. Возможно, медведь проверял жерлицы, сообщил сургутянин Александр Гаврилов в группе «Рыбалка в Сургуте» в соцсети «ВКонтакте». «Перед рассветом к жерлицам наведался мишка. Тихо пришел, тихо ушел», — написал Александр. К записи рыбак прикрепил фото с рыбалки. Помимо добытых щук, есть фото со следами медведя. Ранее URA.RU рассказало о сургутянке Юлии, также заметившей следы медведя поблизости от места рыбалки. Она наловила больших окуней. Рыбалка на реке Тромъеган Фото: Александр Гаврилов, «ВКонтакте» Медвежий след Фото: Александр Гаврилов, «ВКонтакте»

В Сургутском районе на реке Тромъеган рыбаки заметили следы медведя. Возможно, медведь проверял жерлицы, сообщил сургутянин Александр Гаврилов в группе «Рыбалка в Сургуте» в соцсети «ВКонтакте». «Перед рассветом к жерлицам наведался мишка. Тихо пришел, тихо ушел», — написал Александр. К записи рыбак прикрепил фото с рыбалки. Помимо добытых щук, есть фото со следами медведя. Ранее URA.RU рассказало о сургутянке Юлии, также заметившей следы медведя поблизости от места рыбалки. Она наловила больших окуней.