Рыбак из Сургута заметил следы медведя поблизости от места рыбалки
В Сургутском районе на реке Тромъеган рыбаки заметили следы медведя. Возможно, медведь проверял жерлицы, сообщил сургутянин Александр Гаврилов в группе «Рыбалка в Сургуте» в соцсети «ВКонтакте».
«Перед рассветом к жерлицам наведался мишка. Тихо пришел, тихо ушел», — написал Александр.
К записи рыбак прикрепил фото с рыбалки. Помимо добытых щук, есть фото со следами медведя.
Ранее URA.RU рассказало о сургутянке Юлии, также заметившей следы медведя поблизости от места рыбалки. Она наловила больших окуней.
Рыбалка на реке Тромъеган
Медвежий след
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