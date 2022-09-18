18 сентября 2022
17 сентября 2022
16 сентября 2022

В Сургутском районе ХМАО медведь проверил жерлицы у рыбаков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форелевая ферма на реке Куба. Свердловская область, Михайловск, рыбалка, рыба, форель, форелевое хозяйство
Рыбак из Сургута заметил следы медведя поблизости от места рыбалки Фото:

В Сургутском районе на реке Тромъеган рыбаки заметили следы медведя. Возможно, медведь проверял жерлицы, сообщил сургутянин Александр Гаврилов в группе «Рыбалка в Сургуте» в соцсети «ВКонтакте».

«Перед рассветом к жерлицам наведался мишка. Тихо пришел, тихо ушел», — написал Александр.

К записи рыбак прикрепил фото с рыбалки. Помимо добытых щук, есть фото со следами медведя.

Ранее URA.RU рассказало о сургутянке Юлии, также заметившей следы медведя поблизости от места рыбалки. Она наловила больших окуней.

Рыбалка на реке Тромъеган
Фото:
Медвежий след
Фото:

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

В Сургутском районе на реке Тромъеган рыбаки заметили следы медведя. Возможно, медведь проверял жерлицы, сообщил сургутянин Александр Гаврилов в группе «Рыбалка в Сургуте» в соцсети «ВКонтакте». «Перед рассветом к жерлицам наведался мишка. Тихо пришел, тихо ушел», — написал Александр. К записи рыбак прикрепил фото с рыбалки. Помимо добытых щук, есть фото со следами медведя. Ранее URA.RU рассказало о сургутянке Юлии, также заметившей следы медведя поблизости от места рыбалки. Она наловила больших окуней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...