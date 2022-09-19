Байден озадачил Белый дом словами о конце пандемии

Politico: Байден заявил, что пандемия коронавируса закончилась

По словам чиновников здравоохранения, заявление Байдена о конце пандемии не было запланировано Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент США Джо Байден заявил о том, что «пандемия закончилась», несмотря на распространение COVID-19 на территории США и всего мира. Об этом сообщает агентство Politico.

«Пандемия закончилась», — сказал Байден журналисту Скотту Пелли во время их разговора в эфире канала CBS «60 минут». «У нас все еще есть проблема с COVID. Мы еще много над этим работаем, но пандемия закончилась. Если вы заметили, никто не носит маски. Кажется, все в довольно хорошей форме. И поэтому я думаю, что все меняется», — приводит Politico слова Байдена.

«Однако несмотря на заявление Байдена, COVID продолжает наносить ущерб Соединенным Штатам и всему миру. Так, например, ресурсный центр Джона Хопкинса по коронавирусу насчитывает более 2 миллионов случаев заболевания COVID в стране за последние 28 дней, при этом сотни людей умирают от этой болезни каждый день», — сообщает Politico.

Издание также отметило, что заявление Байдена о конце пандемии застало врасплох нескольких чиновников здравоохранения. «Заявление не было частью его запланированных выступлений перед интервью», — сообщили Politico два чиновника администрации, знакомые с этим вопросом.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург предрек рост смертности от COVID-19 в России. По его словам, смертность от коронавируса в России может вырасти до 200 случаев в сутки, но потом выйдет на плато. А член Всемирной организации здравоохранения призвал быть готовыми к реагированию на возможное появление нового, более опасного штамма COVID.