Гинцбург предрек рост смертности от COVID-19 в России

18 сентября 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

Система здравоохранения справится с нагрузкой из-за COVID-19, считает Гинцбург Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Смертность от коронавируса в России может вырасти до 200 случаев в сутки, но потом выйдет на плато. Такой прогноз озвучил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, за прошедшие 1,5 месяца летальность от COVID-19 уже выросла в 3,5 раза. «Смертность выросла в 3,5 раза. Она может вырасти до 200 смертей в сутки, потом выйдем на плато», — заявил Гинцбург в беседе с ТАСС. Он также допустил значительный рост заболеваемости, однако отметил, что российская система здравоохранения способна справиться с этой нагрузкой. Ранее глава ВОЗ заявил, что конец пандемии коронавируса не за горами. В то же время в организации призвали быть готовыми к появлению нового, более опасного штамма COVID-19. На данный момент в России протекает шестая волна коронавируса. Заболевшие новым штаммом коронавируса осенью 2022 года жалуются на симптомы, схожие с ангиной и тонзиллитом. Тем не менее, в Роспотребнадзоре пообещали не возвращать ковидные ограничения и масочный режим. В Госдуме заявляли, что российская система здравоохранения справляется с наплывом больных, сообщает RT.

Смертность от коронавируса в России может вырасти до 200 случаев в сутки, но потом выйдет на плато. Такой прогноз озвучил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, за прошедшие 1,5 месяца летальность от COVID-19 уже выросла в 3,5 раза. «Смертность выросла в 3,5 раза. Она может вырасти до 200 смертей в сутки, потом выйдем на плато», — заявил Гинцбург в беседе с ТАСС. Он также допустил значительный рост заболеваемости, однако отметил, что российская система здравоохранения способна справиться с этой нагрузкой. Ранее глава ВОЗ заявил, что конец пандемии коронавируса не за горами. В то же время в организации призвали быть готовыми к появлению нового, более опасного штамма COVID-19. На данный момент в России протекает шестая волна коронавируса. Заболевшие новым штаммом коронавируса осенью 2022 года жалуются на симптомы, схожие с ангиной и тонзиллитом. Тем не менее, в Роспотребнадзоре пообещали не возвращать ковидные ограничения и масочный режим. В Госдуме заявляли, что российская система здравоохранения справляется с наплывом больных, сообщает RT.