Генсек ООН призвал РФ и Украину обменять всех пленных

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и Украину обменяться пленными в формате «всех на всех». Об этом он сказал в интервью РИА «Новости».
«Обмен пленными — это позитивная вещь. Это уменьшает страдания самих пленных, страдания их семей. Позиция, которую я выражал, заключается в том, что в идеале было бы провести обмен „всех на всех“, чтобы устранить эту драму в жизни стольких людей», — отметил Гутерреш в разговоре с РИА «Новости». Хотелось бы, чтобы Украина и Россия достигли широких договоренностей в этом вопросе, заявил он.
Россия и Украина несколько раз проводили обмен пленными после начала спецоперации. Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации РФ на Украине 24 февраля. По его словам, целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил готовность разрешить поставку аммиака из РФ в обмен на пленных солдат ВСУ, сообщает RT. Украинские военнопленные не хотят возвращаться обратно на родину, цитирует сайт MK.RU замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.
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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и Украину обменяться пленными в формате «всех на всех». Об этом он сказал в интервью РИА «Новости». «Обмен пленными — это позитивная вещь. Это уменьшает страдания самих пленных, страдания их семей. Позиция, которую я выражал, заключается в том, что в идеале было бы провести обмен „всех на всех“, чтобы устранить эту драму в жизни стольких людей», — отметил Гутерреш в разговоре с РИА «Новости». Хотелось бы, чтобы Украина и Россия достигли широких договоренностей в этом вопросе, заявил он. Россия и Украина несколько раз проводили обмен пленными после начала спецоперации. Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации РФ на Украине 24 февраля. По его словам, целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил готовность разрешить поставку аммиака из РФ в обмен на пленных солдат ВСУ, сообщает RT. Украинские военнопленные не хотят возвращаться обратно на родину, цитирует сайт MK.RU замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.