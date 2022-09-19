Генсек ООН призвал РФ и Украину обменять всех пленных

Обмен пленными устранит «драму» в жизни людей, заявил генсек ООН Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и Украину обменяться пленными в формате «всех на всех». Об этом он сказал в интервью РИА «Новости».

«Обмен пленными — это позитивная вещь. Это уменьшает страдания самих пленных, страдания их семей. Позиция, которую я выражал, заключается в том, что в идеале было бы провести обмен „всех на всех“, чтобы устранить эту драму в жизни стольких людей», — отметил Гутерреш в разговоре с РИА «Новости». Хотелось бы, чтобы Украина и Россия достигли широких договоренностей в этом вопросе, заявил он.