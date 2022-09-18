В Кургане вынесли приговор участнику шадринской ОПГ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд вынес приговор по делу обвиняемого в убийствах и других тяжких преступлениях Вячеслава Прямоносова, находившегося в розыске более 15 лет. Участника шадринской ОПГ признали виновным в тяжких преступлениях и приговорили к 23 годам лишения свободы. Об этом из зала суда сообщил корреспондент URA.RU.

«Признать Прямоносова Вячеслава Михайловича виновным по ст. 111 ч.1; ст. 222 ч.1; ст. 222.1 ч.1; ст. 161 ч.3 п.а; ст. 161 ч.3 п.а; ст. 161 ч.3 п.а; ст. 162 ч.4 п.а; ст. 30 ч.1, ст. 105 ч.2 п.п.а,ж,з; ст. 30 ч.3, ст. 105 ч.2 п.п.а,е,ж,з; ст. 105 ч.2 п.п.а,ж,з,к; ст. 33 ч.3-ст. 105 ч.2 п.п.а,е; ст. 209 ч.2 УК РФ и приговорить к 23 годам лишения свободы», — зачитал решение судья. Наказание Прямоносов должен будет отбыть в колонии строгого режима. Срок заключения начинается с момента ареста из расчета день за день.

Вячеслав Прямоносов находился в розыске с 2006 года и был задержан 3 июля прошлого года после совместной операции регионального УФСБ и курганской полиции. Бывшего участника шадринской ОПГ обвиняли в 16 криминальных эпизодах, случившихся в 1997 по 2006 год. По данным судебных материалов, Вячеслав Прямоносов занимался в составе банды добычей и изготовлением оружия, перевозками членов бригады, участвовал в убийствах и нападениях на людей.

Подсудимый пошел на сделку со следствием, что позволило возбудить несколько дел по ранее неизвестным преступлениям, а также признал свою вину. Из обвинения Прямоносову исключили один эпизод с приобретением и ношением оружия. Также осужденный должен будет возместить более 5,2 млн рублей ущерба родственникам своих жертв.

Ранее URA.RU сообщало, что силовики задержали мужчину, длительное время находившегося в розыске. Скрывавшийся от следствия Прямоносов был задержан во время ночной прогулки в лесном массиве.

Участника шадринской ОПГ Вячеслава Прямоносова приговорили к 23 годам лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU